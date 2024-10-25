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Премьер-лига
Полесье
25.10.2024 18:00 – FT 1 : 1
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 20:29 |
787
0

Полесье – Колос – 1:1. Красивый гол Назаренко и Гуцуляка. Обзор матча

Житомирская команда потеряла очки на своем поле

25 октября 2024, 20:29 |
787
0
Полесье – Колос – 1:1. Красивый гол Назаренко и Гуцуляка. Обзор матча
ФК Полесье

Полесье в матче 11-го тура УПЛ на своем поле не смогло обыграть Колос – 1:1. Житомирская команда пропустила первой, но партнеров спасли лидеры Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк.

Назаренко сделал красивый ассист, а Гуцуляк, восстановившийся после сотрясения мозга в сборной Украины, забил шестой гол в сезоне.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур

«Полесье» – «Колос» - 1:1
Голы: Гуцуляк, 54 – Велетень, 19

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Велетень (Колос Ковалевка).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Колос Ковалевка Полесье - Колос видео голов и обзор Алексей Гуцуляк Александр Назаренко (футбол)
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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