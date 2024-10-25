25.10.2024 18:00 – FT 1 : 1
Украина. Премьер лига25 октября 2024, 20:29 |
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Полесье – Колос – 1:1. Красивый гол Назаренко и Гуцуляка. Обзор матча
Житомирская команда потеряла очки на своем поле
25 октября 2024, 20:29 |
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Полесье в матче 11-го тура УПЛ на своем поле не смогло обыграть Колос – 1:1. Житомирская команда пропустила первой, но партнеров спасли лидеры Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк.
Назаренко сделал красивый ассист, а Гуцуляк, восстановившийся после сотрясения мозга в сборной Украины, забил шестой гол в сезоне.
Украинская Премьер-лига. 11-й тур
«Полесье» – «Колос» - 1:1
Голы: Гуцуляк, 54 – Велетень, 19
События матча
54’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Велетень (Колос Ковалевка).
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