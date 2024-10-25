Полесье в матче 11-го тура УПЛ на своем поле не смогло обыграть Колос – 1:1. Житомирская команда пропустила первой, но партнеров спасли лидеры Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк.

Назаренко сделал красивый ассист, а Гуцуляк, восстановившийся после сотрясения мозга в сборной Украины, забил шестой гол в сезоне.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур

«Полесье» – «Колос» - 1:1

Голы: Гуцуляк, 54 – Велетень, 19