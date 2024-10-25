В пятницу, 25-го октября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

Команда Имада Ашура в прошлом туре не смогла вскрыть оборону «Левого берега» (0:0), а теперь будет принимать коллектив, название которого и результативный футбол в очередном сезоне являются антонимами. «Колос» не может забить уже три встречи кряду, две из которых сыграл вничью: против «Руха» и того-таки «Левого берега» (дважды по 0:0). С «Шахтером» этот фокус почти удался, но там команда Александра Поздеева забила уже в свои ворота (0:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.