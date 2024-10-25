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Премьер-лига
Полесье
25.10.2024 18:00 - : -
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 01:15 |
15
0

Полесье – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

25 октября 2024, 01:15 |
15
0
Полесье – Колос. Текстовая трансляция матча
ФК Полесье

В пятницу, 25-го октября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

Команда Имада Ашура в прошлом туре не смогла вскрыть оборону «Левого берега» (0:0), а теперь будет принимать коллектив, название которого и результативный футбол в очередном сезоне являются антонимами. «Колос» не может забить уже три встречи кряду, две из которых сыграл вничью: против «Руха» и того-таки «Левого берега» (дважды по 0:0). С «Шахтером» этот фокус почти удался, но там команда Александра Поздеева забила уже в свои ворота (0:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Полесье
25 октбря 2024 -
18:00
Колос Ковалевка
Победа Полесья 1.64 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Колос Ковалевка Полесье - Колос текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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