Вновь осечка. Полесье в Житомире потеряло очки против Колоса

Пятничная часть одиннадцатого тура украинской Премьер-лиги содержала в себе сразу два противостояния, поэтому вечером мы переместились в Житомир, где у местного «Полесья» в последнее время наблюдаются определенные проблемы в игре именно во время проведения домашних противостояний. На этот раз задача для команды Имада Ашура была довольно интересной – в гости приехал ковалевский «Колос», который уже длительное время сохраняет за собой статус едва ли не самого «сухого» и прагматичного коллектива страны.

Коллектив Александра Поздеева собственным поведением на поле в первом тайме всеми имеющимися средствами пытался сохранить за собой это реноме. Со своей стороны «волки», хотя и постоянно пробовали захватить инициативу в контроле мяча, но сталкивались ровно с теми же проблемами, что и донецкий «Шахтер» в победной для себя игре неделю назад (1:0). «Полесье» банально не могло обойти защитный блок «Колоса».

При этом сценарий для команды Ашура оказался еще хуже, чем у «горняков», потому что на 19 минуте Луифер на ближней не перехватил подачу углового с правого фланга и позволил отличиться Великану, который и неделю назад всем видом демонстрировал, что стремится забрать на себя лидерство в команде Поздеева. Качественной реакции на этот эпизод от житомирян до перерыва мы так и не дождались, тогда как едва ли не каждая контратака «колосков» приводила к беспокойству защиты хозяев поля.

Во втором тайме гости играли более скромно в атаке, поэтому долгое время мы видели их работу исключительно на своей половине. «Полесье» тем временем понимало, что фактически пошел обратный отсчет до возможной очередной потери очков, поэтому откладывать дела на потом было бы большой ошибкой. И уже на 54 минуте Назаренко таки продавил фланг Поправки, выполнив подачу на голову Гуцуляку во вратарскую.

Однако затем «волки» снова столкнулись с низкой интенсивностью собственной игры впереди, что на этот раз завершилось тем, что у них и моментов надлежащего качества для большего количества забитых мячей не было. Собственно говоря, ни одна из атак команды Ашура не то чтобы не вызвала проблемы в обороне соперников, но и мяч в штрафную Пахолюка доводила только изредка.

В следующем туре житомирское «Полесье» сыграет в гостях у «Александрии», а ковалевский «Колос» поедет в полтавскую «Ворсклу».

Наши оценки:

«Полесье» (замены): Сарапий – 6,0, Пайшао – 6,0, Крушинский – 6,0, Кушниренко – б/о, Йока – б/о.

«Колос» (замены): Ориховский – 6,0, Алефиренко – 6,0, Паулаускас – 6,0.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Полесье» – «Колос» – 1:1

Голы: Гуцуляк, 54 – Велетень, 19

Предупреждения: Таллес, 2, Михайличенко, 40, Виалле, 43 – Криворучко, 21, Поправка, 62, Цуриков, 85

«Полесье»: Волынец – Смоляков, Чоботенко, Виалле (Сарапий, 46), Михайличенко – Леднев (Йока, 88), Мельниченко (Кушниренко, 79), Таллес Коста (Крушинский, 66) – Назаренко, Луифер (Пайшао, 46), Гуцуляк.

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Красничи, Поправка – Демченко, Гагнидзе – Третьяков (Ориховский, 63), Криворучко (Алефиренко, 63), Велетень (Гусол, 83) – Боливар (Паулаускас, 63).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ): 8 (1) – 6 (3)

Угловые: 2 – 5

Оффсайды: 0 – 2.

ПОЛЕСЬЕ – КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 10°C