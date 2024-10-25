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Премьер-лига
Полесье
25.10.2024 18:00 - : -
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 02:18 |
27
0

Полесье – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Вторая волна голевой засухи грозит накрыть Житомир

25 октября 2024, 02:18 |
27
0
Полесье – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В пятницу, 25 октября, в Житомире на стадионе «Центральный» состоится матч одиннадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют житомирское «Полесье» и ковалевский «Колос». Стартовый свисток рефери Андрей Коваленко из Полтавы прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Полесье


Возобновление игровых кондиций после международной паузы – достаточно тонкий процесс, который дается далеко не каждой команде. В сентябре у житомирского «Полесья» в этом плане уже были видны определенные проблемы во время победного дерби против «Вереса» (2:1), тогда как месяц спустя команда Имада Ашура сражу же оступилась. «Левый берег» показал, что и против «волков» в этом сезоне можно играть «на ноль», что не удавалось ни одной команде чемпионата до прошлых выходных.

В контексте борьбы за места на вершине турнирной таблицы подобные осечки ощущаются сразу, тем более, когда конкуренты побеждали в своих матчах. От «Динамо» «Полесье» отстает уже на четыре очка, тогда как от «Александрии» – на два, а «Шахтер» тем временем подкрался сзади на такую же дистанцию. Но в эти выходные кто-то из «большой двойки» нашего футбола, а может и обе команды сразу, точно потеряют очки, поэтому команде Ашура перед родными болельщиками предстоит выложиться на максимум.

Дело в том, что дальше у «волков» начинается жара в календаре, несмотря на тот факт, что с каждым днем за окном становится все холоднее. Кубковый матч против «Кривбасса» будет уже посреди следующей недели, а через несколько дней после этого придется ехать в Александрию, а потом – в Киев на игру против «Динамо», тогда как после ноябрьской международной паузы будут еще матчи против того-таки «Кривбасса» и «Зари», а там уже и второй круг начнется, в котором команда из Житомира значительно реже будет играть домашние матчи. И если проблемы с достижением результатов проявляются уже сейчас, еще и на своем поле, то чего ожидать дальше?

Колос


Ковалевский «Колос» категориями будущего времени на данный момент не оперирует, так как у команды с одной победой в десяти матчах этого будущего может попросту и не оказаться. При этом, ключевая проблема низкой результативности за последние несколько лет никуда не делась, несмотря на достаточно неплохую работу с кадрами. Впрочем, фамилии, как для нашего чемпионата, у «колосков» в заявке могут быть действительно громкими, но когда команда забивает пять голов за 10 игр, хотя и пропускает при этом всего восемь, то невольно появляются вопросы.

Дать на них ответ, на данный момент, Александр Поздеев не в состоянии. Хотя за плечами его команды лишь в конце сентября – начале октября появилась серия против соперников действительно непростых. Никто ничего не скажет «Колосу» в контексте недавнего матча против «Шахтера», судьбу которого решил нелепый автогол (0:1), и также не слишком велик спрос с «черно-белых» за гостевую ничью против «Руха» (0:0).

Но вместе с тем «Колос» также не смог забить «Левому берегу» (0:0), «Вересу» (0:1), «Черноморцу» (0:1) и вылетел из Кубка от «Оболони», что не добавляет оптимизма. Равно как и количество очков, которые полагались за все эти ничейные исходы в играх против «Руха» и, например, ЛНЗ (1:1). Сейчас восьми набранных баллов хватает, чтобы идти хотя бы в зоне переходных матчей, но стоит конкурентам хоть раз победить, как этих очков может резко оказаться недостаточно. И, как ни странно, тренерский вопрос никто в принципе поднимать не торопится.

История встреч


Футбольные пути «Полесья» и «Колоса» ранее пересекались 2 раза в рамках Премьер-лиги. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу клуба из Житомира – 1 успешный матч и еще одна игра завершилась ничьей. Разница голов – 1:0. Крупнейшая и единственная победа «Полесья» пришлась на прошлую встречу в апреле этого года – 1:0, когда гол Вячеслава Танковского принес победу «волкам» на домашней арене.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Андрей Коваленко из Полтавы, который имеет на своем счету 47 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Владимир Думенко и Ярослав Поважный, а резервным арбитром отработает Александр Афанасьев. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Дмитрием Кубряком, которому будет помогать Олег Деревинский. У Коваленко есть опыт проведения матчей с участием «Полесья» – 2 победы, 1 поражение, тогда как с «Колосом» он пересекался шесть раз – 2 победы, 1 ничья и 2 поражения.

Ориентировочные составы


«Полесье»: Волынец – Смоляков, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Крушинский, Кушниренко, Таллес Коста – Назаренко, Луифер, Гуцуляк.

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Красничи, Поправка – Демченко, Гагнидзе – Великан, Ориховский, Третьяков – Боливар.

Прогноз Sport.ua
Полесье
25 октбря 2024 -
18:00
Колос Ковалевка
Победа Полесья 1.64 Сделать ставку
Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 9 8 1 0 21 - 5 25
2 Александрия 9 7 2 0 15 - 6 23
3 Полесье 9 6 3 0 18 - 6 21
4 Шахтер Донецк 9 6 1 2 25 - 9 19
5 ЛНЗ Черкассы 10 4 3 3 12 - 13 15
6 Кривбасс 9 4 2 3 8 - 8 14
7 Рух Львов 9 3 4 2 14 - 5 13
8 Карпаты Львов 10 3 3 4 11 - 14 12
9 Заря 10 4 0 6 9 - 12 12
10 Черноморец 10 3 2 5 6 - 10 11
11 Верес 10 2 4 4 10 - 14 10
12 Ворскла 10 2 3 5 9 - 15 9
13 Колос К 10 1 5 4 5 - 8 8
14 Левый берег 10 2 2 6 4 - 12 8
15 Оболонь 10 1 2 7 5 - 25 5
16 Ингулец 10 0 5 5 6 - 16 5
Полная таблица

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Колос Ковалевка Полесье - Колос прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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