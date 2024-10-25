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Чемпионат Польши
Пяст
25.10.2024 19:00 – FT 3 : 3
Лехия
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Польша
25 октября 2024, 20:59 | Обновлено 25 октября 2024, 21:11
255
0

Эпичный триллер. Вьюнник забил за Лехию, но его команда упустила победу

За команду из Гданська сыграло четверо украинских футболистов

25 октября 2024, 20:59 | Обновлено 25 октября 2024, 21:11
255
0
Эпичный триллер. Вьюнник забил за Лехию, но его команда упустила победу
ФК Лехия Гданськ. Богдан Вьюнник

Вечером 25 октября состоялся матч 13-го тура чемпионата Польши по футболу.

Лехия Гданьск на выезде сыграла вничью с командой Пяст Гливице (3:3). У гостей один из голов на 46-й минуте забил украинец Богдан Вьюнник. Однако его команда упустила перевес в два мяча, и игра завершилась миром.

За Лехию сыграли 4 украинца: Иван Желизко (провел весь матч, желтая карточка), Максим Хлань (провел весь матч), Богдан Вьюнник (забил гол, заменен на 78-й минуте), Антон Царенко (заменен на 61-й минуте).

Кроме того, в резерве Лехии всю игру оставались украинский вратарь Богдан Сарнавский и хавбек Сергей Булеца.

Лехия после 13 матчей набрала 10 очков и идет на 16-й позиции чемпионата Польши среди 18 команд, в зоне вылета.

Чемпионат Польши по футболу

13-й тур, 25 октября

Пяст Гливице – Лехия Гданьск – 3:3

Голы: Хорхе Феликс, 43, 66, Росолек, 81 – Мена, 4 (пен), Вьюнник, 46, Д'Арриго, 63

Турнирная таблица

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Богдан Вьюнник Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу Пяст Гливице Богдан Сарнавский Сергей Булеца видео голов и обзор Антон Царенко Иван Желизко Максим Хлань
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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