ВИДЕО. Пять украинцев на поле. Легия и Лехия устроили зарубу в Польше
Вечером 18 октября состоялись матчи 12-го тура чемпионата Польши
Вечером 18 октября состоялись матчи 12-го тура чемпионата Польши по футболу.
Лехия Гданьск дома проиграла команде Легия Варшава (0:2). У гостей голы во втором тайме забили Рея Морисита и Кацпер Ходина.
За Лехию сыграли 4 украинца: Иван Желизко (провел весь матч), Максим Хлань (заменен на 76-й минуте), Богдан Вьюнник (заменен на 76-й минуте), Антон Царенко (заменен на 70-й минуте), Сергей Булеца (вышел на замену на 70-й вместо Царенко).
В резерве Лехии всю игру оставался украинский вратарь Богдан Сарнавский.
Лехия после 12 матчей набрала 9 очков и идет на 16-й позиции чемпионата Польши среди 18 команд, в зоне вылета.
Чемпионат Польши по футболу
12-й тур, 18 октября
Корона Кельце – Пяст Гливице – 0:2
Голы: Хорхе Феликс, 16, Мацей Росолек, 49
Лехия Гданськ – Легия Варшава – 0:2
Голы: Рея Морисита, 58, Кацпер Ходина, 63
Видеообзор матча
Турнирная таблица
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 19 августа в 14:30 по Киеву
Звездный боксер отметил украинца