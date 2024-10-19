ВИДЕО. Пять украинцев на поле. Легия и Лехия устроили зарубу в Польше

Вечером 18 октября состоялись матчи 12-го тура чемпионата Польши по футболу.

Лехия Гданьск дома проиграла команде Легия Варшава (0:2). У гостей голы во втором тайме забили Рея Морисита и Кацпер Ходина.

За Лехию сыграли 4 украинца: Иван Желизко (провел весь матч), Максим Хлань (заменен на 76-й минуте), Богдан Вьюнник (заменен на 76-й минуте), Антон Царенко (заменен на 70-й минуте), Сергей Булеца (вышел на замену на 70-й вместо Царенко).

В резерве Лехии всю игру оставался украинский вратарь Богдан Сарнавский.

Лехия после 12 матчей набрала 9 очков и идет на 16-й позиции чемпионата Польши среди 18 команд, в зоне вылета.

Чемпионат Польши по футболу

12-й тур, 18 октября

Корона Кельце – Пяст Гливице – 0:2

Голы: Хорхе Феликс, 16, Мацей Росолек, 49

Лехия Гданськ – Легия Варшава – 0:2

Голы: Рея Морисита, 58, Кацпер Ходина, 63

Видеообзор матча

Турнирная таблица