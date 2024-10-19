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Чемпионат Польши
Лехия
18.10.2024 21:30 – FT 0 : 2
Легия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Польша
19 октября 2024, 06:59 | Обновлено 19 октября 2024, 07:12
176
0

ВИДЕО. Пять украинцев на поле. Легия и Лехия устроили зарубу в Польше

Вечером 18 октября состоялись матчи 12-го тура чемпионата Польши

19 октября 2024, 06:59 | Обновлено 19 октября 2024, 07:12
176
0
ВИДЕО. Пять украинцев на поле. Легия и Лехия устроили зарубу в Польше
ФК Лехия Гданьск

Вечером 18 октября состоялись матчи 12-го тура чемпионата Польши по футболу.

Лехия Гданьск дома проиграла команде Легия Варшава (0:2). У гостей голы во втором тайме забили Рея Морисита и Кацпер Ходина.

За Лехию сыграли 4 украинца: Иван Желизко (провел весь матч), Максим Хлань (заменен на 76-й минуте), Богдан Вьюнник (заменен на 76-й минуте), Антон Царенко (заменен на 70-й минуте), Сергей Булеца (вышел на замену на 70-й вместо Царенко).

В резерве Лехии всю игру оставался украинский вратарь Богдан Сарнавский.

Лехия после 12 матчей набрала 9 очков и идет на 16-й позиции чемпионата Польши среди 18 команд, в зоне вылета.

Чемпионат Польши по футболу

12-й тур, 18 октября

Корона Кельце – Пяст Гливице – 0:2

Голы: Хорхе Феликс, 16, Мацей Росолек, 49

Лехия Гданськ – Легия Варшава – 0:2

Голы: Рея Морисита, 58, Кацпер Ходина, 63

Видеообзор матча

Турнирная таблица

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Kacper Chodyna (Легия).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Ryoya Morishita (Легия).
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чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск Легия Варшава Корона Кельце Пяст Гливице видео голов и обзор Богдан Сарнавский Сергей Булеца Максим Хлань Богдан Вьюнник Антон Царенко Иван Желизко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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