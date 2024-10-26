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  4. Звезда АПЛ – Зинченко: Ты хочешь выиграть чемпионство? Успокойся, сиди дома
Англия
26 октября 2024, 00:59 |
76
0

Звезда АПЛ – Зинченко: Ты хочешь выиграть чемпионство? Успокойся, сиди дома

Александр вспомнил разговор с Бернарду Силвой

26 октября 2024, 00:59 |
76
0
Звезда АПЛ – Зинченко: Ты хочешь выиграть чемпионство? Успокойся, сиди дома
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Фулбек лондонского «Арсенала» Александр Зичненко вспомнил разговор со своим бывшим одноклубником Бернарду Силвой из «Манчестер Сити», который состоялся прошлым летом.

«Прошлым летом я отдыхал во Франции и увидел, что Бернарду тоже отдыхает там. Я связался с ним, попросил его показать какие-нибудь тренировочные базы, чтобы побегать. А он мне ответил: «Бегать? А для чего тебе это? Ты хочешь выиграть чемпионат? Забудь об этом и сиди дома», – вспомнил Зинченко.

«Арсенал« с Зинченко сейчас занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ, уступая «Манчестер Сити» в три очка и «Ливерпулю» в четыре пункта.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Манчестер Сити Александр Зинченко Бернарду Силва
Дмитро Олійник Источник: OneFootball
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