Звезда АПЛ – Зинченко: Ты хочешь выиграть чемпионство? Успокойся, сиди дома

Фулбек лондонского «Арсенала» Александр Зичненко вспомнил разговор со своим бывшим одноклубником Бернарду Силвой из «Манчестер Сити», который состоялся прошлым летом.

«Прошлым летом я отдыхал во Франции и увидел, что Бернарду тоже отдыхает там. Я связался с ним, попросил его показать какие-нибудь тренировочные базы, чтобы побегать. А он мне ответил: «Бегать? А для чего тебе это? Ты хочешь выиграть чемпионат? Забудь об этом и сиди дома», – вспомнил Зинченко.

«Арсенал« с Зинченко сейчас занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ, уступая «Манчестер Сити» в три очка и «Ливерпулю» в четыре пункта.