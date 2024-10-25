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Англия
25 октября 2024, 12:09 |
968
2

Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити

Норвежский нападающий имеет желание выступать за мадридский «Реал»

25 октября 2024, 12:09 |
968
2
Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд хочет перейти в мадридский «Реал», сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 24-летний футболист имеет желание начать в составе «сливочных» следующий сезон.

Как и сообщалось ранее, «горожане» уже готовятся к уходу своей суперзвезды. Основным вариантом для замены Холанда на данный момент является шведский форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш.

В сезоне 2024/25 Эрлинг Холанд провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

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Эрлинг Холанд Реал Мадрид Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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Комментарии 2
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Gargantua81
как тот Реал умудряется финасовый фейр плей соблюдать постоянно покупая даже первых звезд АПЛ?
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+2
KIEWADIM
Да какой реал, только Мбапе подписали
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0
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