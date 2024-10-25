Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити

Норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд хочет перейти в мадридский «Реал», сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 24-летний футболист имеет желание начать в составе «сливочных» следующий сезон.

Как и сообщалось ранее, «горожане» уже готовятся к уходу своей суперзвезды. Основным вариантом для замены Холанда на данный момент является шведский форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш.

В сезоне 2024/25 Эрлинг Холанд провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.