Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити
Норвежский нападающий имеет желание выступать за мадридский «Реал»
Норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд хочет перейти в мадридский «Реал», сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, 24-летний футболист имеет желание начать в составе «сливочных» следующий сезон.
Как и сообщалось ранее, «горожане» уже готовятся к уходу своей суперзвезды. Основным вариантом для замены Холанда на данный момент является шведский форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш.
В сезоне 2024/25 Эрлинг Холанд провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.
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