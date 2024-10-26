Александр ГРИЦАЙ: «Стартовым составом на матч с Ромой Шовковский удивил»

Экс-тренер Зари, Днепра-1 и Руха Александр Грицай в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о выступлениях Шахтера и Динамо в еврокубках на этой неделе. Известный специалист дал оценку проигрышным встречам донецкого клуба от Арсенала в Лондоне (0:1) и киевской команды от Ромы в Италии (0:1).

– Как оцените матч Лиги Европы Рома – Динамо (1:0)? Что можете выделить по этой встрече?

– Стартовым составом на матч с Ромой Александр Шовковский, конечно, удивил. Выпуская такой состав на матч с Ромой, наставник Динамо, наверное, держал в уме следующую игру УПЛ с Шахтером. Шовковский решил играть по схеме 5–3–2, а это непривычная для Динамо схема при нынешнем наставнике. Насколько я помню, они до матча в Риме так не играли.

По игре динамовцы достаточно неплохо смотрелись. Да, большое количество времени пришлось играть без мяча. Но атаки и моменты у киевлян были. Тот же прекрасный момент от Тымчика в первом тайме стоит выделить! Если сравнивать с предыдущими матчами, то поединок с Ромой, в принципе, можно занести в актив. Единственное, что опять не получилось забить.

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– Довбик забил за Рому в этом матче, реализовав пенальти. Артем забил 5 из 10 мячей римлян в этой кампании.

– Да, в этом плане, действительно, Довбик – молодец. Можно сказать, что он тянет Рому.

– В целом, если взять выступления Шахтера и Динамо на этой неделе еврокубков, то обе команды проиграли по 0:1. Как оценить такие результаты?

– Негатив в том, что мы не забиваем. Не так много команд осталось в еврокубках, которые еще не забивали в этом сезоне. Поэтому негатив в том, что два наших флагмана до сих пор не могут забить на евроарене. А позитив в том, что у Шахтера появилась игра во втором тайме поединка против Арсенала. Если бы они старались так играть постоянно! Может они и стараются, но не получается. Возможно, Арсенал начал где-то чуть-чуть уставать во второй половине поединка. Хотя, наверное, Шахтер все-таки прибавил. Поэтому второй тайм игры с Арсеналом можно, сто процентов, в актив занести. В первом тайме эпизодами что-то получалось. А во втором тайме, может, у Шахтера эмоций добавилось.

– А теперь после этих еврокубковых матчей Динамо встретится с Шахтером. Интересно будет, как сыграют в этом дерби команды!

– Посмотрим, каким будет состав киевской команды в поединке с донецким клубом. Хотя скажу, что этот состав, который вышел на матч с Ромой, смотрелся не хуже того Динамо, которое играло в предыдущих поединках этой Лиги Европы. Парни вышли на поле и нормально отработали.

Но Классико есть Классико! Я думаю, футболисты обеих команд отдадут все свои силы на поле. Угадать тяжело, каким может быть результат. Но, мне кажется, что будет достаточно интересная игра. Ожидаем хорошей и интересной игры в этом Классико!