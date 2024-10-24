Динамо сделало 7 замен в основе по сравнению с прошлым матчем в ЛЕ

Сегодня, 24 октября, киевское «Динамо» проведет третий матч основного раунда Лиги Европы. Главный тренер «бело-синих» удивил стартовой 11-й на матч против римской «Ромы».

Александр Шовковский сделал семь замен в стартовом составе киевлян по сравнению с матчем второго тура против «Хоффенхайма».

На скамейке запасных остались Бущан, Бражко, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев и Дубинчак, выходившие с первых минут в Германии.

На игру в Риме (из тех, кто играл в основе в Германии) выйдут Попов, Михавко, Волошин и Михайленко. А также 7 «новичков»: Нещерет, Овчаренко, Беловар, Тимчик, Андриевский, Рубчинский и Геррего.

Напомним, матч «Рома» – «Динамо» стартует в 19:45 по киевскому времени.