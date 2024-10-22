Рома – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Лиги Европы 24 октября в 22:00 по Киеву
24 октября состоится матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома и Динамо.
Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
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За волков выступает украинский форвард Артем Довбик. Он присоединился к римлянам летом 2024 года из испанской Жироны.
После двух туров второго по силе клубного еврокубка Рома занимает 27-е место в таблице с 1 набранным очком. У киевлян 0 пунктов и 35-я позиция.
Рома на старте ЛЕ сыграла вничью с Атлетиком на своем поле со счетом 1:1. Единственный гол для столичного коллектива Италии забил именно Довбик. Во 2-м туре подопечные Ивана Юрича сенсационно уступили шведском Эльфсборгу 0:1 на выезде.
Динамо в 1-м туре разгромно уступило Лацио 0:3 в номинально домашнем поединке в Гамбурге. Во 2-й игре команда Александра Шовковского без особых шансов проиграла Хоффенхайму 0:2.
Следующие соперники Ромы и Динамо в Лиге Европы после очного противостояния:
- Рома: Юнион Сен-Жилуаз, Тоттенхэм, Брага, АЗ Алкмаар, Айнтрахт Франкфурт
- Динамо: Ференцварош, Виктория Пльзень, Реал Сосьедад, Галатасарай, РФШ
Рома – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO
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