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Рома
24.10.2024 19:45 - : -
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Лига Европы
22 октября 2024, 04:08 | Обновлено 22 октября 2024, 04:15
19
0

Рома – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Лиги Европы 24 октября в 22:00 по Киеву

22 октября 2024, 04:08 | Обновлено 22 октября 2024, 04:15
19
0
Рома – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

24 октября состоится матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома и Динамо.

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За волков выступает украинский форвард Артем Довбик. Он присоединился к римлянам летом 2024 года из испанской Жироны.

После двух туров второго по силе клубного еврокубка Рома занимает 27-е место в таблице с 1 набранным очком. У киевлян 0 пунктов и 35-я позиция.

Рома на старте ЛЕ сыграла вничью с Атлетиком на своем поле со счетом 1:1. Единственный гол для столичного коллектива Италии забил именно Довбик. Во 2-м туре подопечные Ивана Юрича сенсационно уступили шведском Эльфсборгу 0:1 на выезде.

Динамо в 1-м туре разгромно уступило Лацио 0:3 в номинально домашнем поединке в Гамбурге. Во 2-й игре команда Александра Шовковского без особых шансов проиграла Хоффенхайму 0:2.

Следующие соперники Ромы и Динамо в Лиге Европы после очного противостояния:

  • Рома: Юнион Сен-Жилуаз, Тоттенхэм, Брага, АЗ Алкмаар, Айнтрахт Франкфурт
  • Динамо: Ференцварош, Виктория Пльзень, Реал Сосьедад, Галатасарай, РФШ

Рома – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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