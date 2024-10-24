Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть много вопросов. Шовковский удивил с составом на матч Динамо с Ромой
Лига Европы
24 октября 2024, 18:50 |
3421
18

Есть много вопросов. Шовковский удивил с составом на матч Динамо с Ромой

Киевляне сыграют в полурезервном составе

24 октября 2024, 18:50 |
3421
18
Есть много вопросов. Шовковский удивил с составом на матч Динамо с Ромой
ФК Динамо. Александр Шовковский

24 октября состоится матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Динамо».

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский назвал стартовый состав на этот матч, чем удивил большинство болельщиков. Наставник «бело-синих» выпустил полурезервный состав. Шансы получили много молодых футболистов, включая и вратаря – Руслана Нещерета.

Динамо: Нещерет, Михавко, Попов, Биловар, Вивчаренко, Рубчинский, Андриевский, Михайленко, Тымчик, Герреро, Волошин

​​

По теме:
ЛУЧЕСКУ: «Почему Рома купила Довбика, а не Цыганкова? Есть еще Шапаренко»
Рома – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Деклассификация от исландцев. Викингур переиграл Серкль Брюгге
Рома Рим Динамо Киев Лига Европы стартовые составы Артем Довбик Рома - Динамо
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я их продам». Усик признался, ради кого попросил Фьюри подписать фото
Бокс | 24 октября 2024, 13:16 0
«Я их продам». Усик признался, ради кого попросил Фьюри подписать фото
«Я их продам». Усик признался, ради кого попросил Фьюри подписать фото

Александр хочет помочь украинским военным

Динамо сделало 7 замен по сравнению с прошлым матчем в ЛЕ
Футбол | 24 октября 2024, 19:21 0
Динамо сделало 7 замен по сравнению с прошлым матчем в ЛЕ
Динамо сделало 7 замен по сравнению с прошлым матчем в ЛЕ

Александр Шовковский удивил составом на матч в Риме

Легенда Баварии разнес Нойера после позорного поражения Барселоне в ЛЧ
Футбол | 24.10.2024, 14:51
Легенда Баварии разнес Нойера после позорного поражения Барселоне в ЛЧ
Легенда Баварии разнес Нойера после позорного поражения Барселоне в ЛЧ
УСИК – о реванше с Фьюри: «Мотивация? У меня ее нет»
Бокс | 23.10.2024, 20:42
УСИК – о реванше с Фьюри: «Мотивация? У меня ее нет»
УСИК – о реванше с Фьюри: «Мотивация? У меня ее нет»
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 24.10.2024, 18:05
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Комментарии 18
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
valerafan1
А навіщо він основу повіз в Рим? Дорога більше виснажує чим сама гра.
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
vitaha33
Він вирішив, що основа не факт що візьме очки, а так не потратять сили перед кротами
Ответить
+5
Boodya
Головний матч не сьогодні а в неділю, так що в пинципі все правильно 
Ответить
+5
Burevestnik
без Тимчика (27 років) і Андрієвського (30 років)
середній вік гравців 22,4 років. 
Нехай грають, гірше не буде.  
Ответить
+1
Перець
Нещерет надіюсь не начудить ,склад агонь
Ответить
+1
sarnet32
Можно подумать в Шовковського большой выбор футболистов. Да и сейчас как такового основного состава да и нету. Да и смысл с Ромой жилы рвать если главная цель - чемпионат и нельзя терять очки. К тому же все знают что даст второе место в чемпе в плане еврокубков. Да и кто знает может Шапаренко и братва уже на просмотре у Гвардиолы)))))))))))))))
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Test
Сильний і продуманий хід.... Респект!!
Ответить
+1
Fitness.sports
Ого, в 5 защитников. Это что-то новое. Посмотрим.
Ответить
0
Saar
Ответить
0
zhyr
В принципі якщо піде гра, ці футболісти можуть зіграти не гірше, за деяких "основних". 
Ответить
0
sania
Думаю це абсолютно виважене і правильне рішення. Час покаже.
Ответить
0
Юрий Щербань
Шовковский в поезде с полки упал
Ответить
-6
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
23.10.2024, 07:01 4
Футбол
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
23.10.2024, 07:45 2
Бокс
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
24.10.2024, 07:15 10
Футбол
«Я думаю...»: Маркевич сделал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ
«Я думаю...»: Маркевич сделал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ
23.10.2024, 15:21
Футбол
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
23.10.2024, 07:31 9
Футбол
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
24.10.2024, 08:25 2
Футбол
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
24.10.2024, 07:48
Бокс
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
22.10.2024, 23:54 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем