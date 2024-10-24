Есть много вопросов. Шовковский удивил с составом на матч Динамо с Ромой
Киевляне сыграют в полурезервном составе
24 октября состоится матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Динамо».
Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
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Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский назвал стартовый состав на этот матч, чем удивил большинство болельщиков. Наставник «бело-синих» выпустил полурезервный состав. Шансы получили много молодых футболистов, включая и вратаря – Руслана Нещерета.
Динамо: Нещерет, Михавко, Попов, Биловар, Вивчаренко, Рубчинский, Андриевский, Михайленко, Тымчик, Герреро, Волошин
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