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  4. ГРИЦАЙ: «В украинском Классико футболисты отдадут все силы на поле»
Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 01:53 | Обновлено 26 октября 2024, 02:07
41
0

ГРИЦАЙ: «В украинском Классико футболисты отдадут все силы на поле»

В 11-м туре УПЛ киевское Динамо встретится с донецким Шахтером

26 октября 2024, 01:53 | Обновлено 26 октября 2024, 02:07
41
0
ГРИЦАЙ: «В украинском Классико футболисты отдадут все силы на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо

Экс-тренер Зари, Днепра-1 и Руха Александр Грицай в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о будущем матче УПЛ, в котором Динамо встретится с Шахтером:

«Посмотрим, каким будет состав киевской команды в поединке с донецким клубом. Хотя скажу, что этот состав, который вышел на матч с Ромой, смотрелся не хуже того Динамо, которое играло в предыдущих поединках этой Лиги Европы. Парни вышли на поле и нормально отработали.

Но Классико есть Классико! Я думаю, футболисты обеих команд отдадут все свои силы на поле. Угадать тяжело, каким может быть результат. Но, мне кажется, что будет достаточно интересная игра. Ожидаем хорошей и интересной игры в этом Классико!»

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Динамо Киев Александр Грицай чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер инсайд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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