ГРИЦАЙ: «В украинском Классико футболисты отдадут все силы на поле»

Экс-тренер Зари, Днепра-1 и Руха Александр Грицай в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о будущем матче УПЛ, в котором Динамо встретится с Шахтером:

«Посмотрим, каким будет состав киевской команды в поединке с донецким клубом. Хотя скажу, что этот состав, который вышел на матч с Ромой, смотрелся не хуже того Динамо, которое играло в предыдущих поединках этой Лиги Европы. Парни вышли на поле и нормально отработали.

Но Классико есть Классико! Я думаю, футболисты обеих команд отдадут все свои силы на поле. Угадать тяжело, каким может быть результат. Но, мне кажется, что будет достаточно интересная игра. Ожидаем хорошей и интересной игры в этом Классико!»