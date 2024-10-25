Лидер Полесья восстановился от травмы, полученной в матче сборной Украины
Алексей Гуцуляк уже готов играть
Полузащитник житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк неожиданно быстро восстановился от повреждения и уже тренируется в общей группе «волков». Об этом пишет клубная пресс-служба.
Стоит отметить, Гуцуляк получил тяжелую травму в национальной команде. Полузащитник столкнулся с Томашем Соучеком во время матча Лиги наций против сборной Чехии (1:1) и был доставлен в больницу.
Напомним, следующий матч «Полесье» проведет уже сегодня, 25 октября. Соперником команды Имада Ашура станет «Колос». Старт встречи запланирован на 18:00.
Ранее сообщалось, что Мустафаев пропустил последнюю игру «Полесье» из-за травмы.
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