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  4. Лидер Полесья восстановился от травмы, полученной в матче сборной Украины
Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 07:49 |
154
0

Лидер Полесья восстановился от травмы, полученной в матче сборной Украины

Алексей Гуцуляк уже готов играть

25 октября 2024, 07:49 |
154
0
Лидер Полесья восстановился от травмы, полученной в матче сборной Украины
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Полузащитник житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк неожиданно быстро восстановился от повреждения и уже тренируется в общей группе «волков». Об этом пишет клубная пресс-служба.

Стоит отметить, Гуцуляк получил тяжелую травму в национальной команде. Полузащитник столкнулся с Томашем Соучеком во время матча Лиги наций против сборной Чехии (1:1) и был доставлен в больницу.

Напомним, следующий матч «Полесье» проведет уже сегодня, 25 октября. Соперником команды Имада Ашура станет «Колос». Старт встречи запланирован на 18:00.

Ранее сообщалось, что Мустафаев пропустил последнюю игру «Полесье» из-за травмы.

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Алексей Гуцуляк Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу Лига наций
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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