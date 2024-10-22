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Украина. Премьер лига
22 октября 2024, 17:50 | Обновлено 22 октября 2024, 18:00
166
0

Полузащитник Полесья пропустил последнюю игру клуба из-за травмы

Эмиль Мустафаев сообщил, что получил повреждение в товарищеской игре

22 октября 2024, 17:50 | Обновлено 22 октября 2024, 18:00
166
0
Полузащитник Полесья пропустил последнюю игру клуба из-за травмы
ФК Полесье Житомир. Эмиль Мустафаев

23-летний азербайджанский полузащитник житомирского «Полесья» Эмиль Мустафаев прокомментировал свое отсутствие в матче 10-го тура против «Левого Берега» (0:0).

«У меня легкая травма — потянул заднюю поверхность бедра. Обидно, что это была товарищеская игра с «Вересом». Врачи говорят, что это ненадолго. Уже понемногу восстанавливаюсь», — прокомментировал Мустафаев.

Мустафаев перешел в «Полесье» на правах свободного агента. До этого он выступал за «Александрию».

За житомирскую команду в текущем сезоне провел 5 матчей в Премьер-лиге и 2 игры в квалификации Лиги конференций.

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Эмиль Мустафаев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига травма травма бедра Полесье Житомир
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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