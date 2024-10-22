Полузащитник Полесья пропустил последнюю игру клуба из-за травмы

23-летний азербайджанский полузащитник житомирского «Полесья» Эмиль Мустафаев прокомментировал свое отсутствие в матче 10-го тура против «Левого Берега» (0:0).

«У меня легкая травма — потянул заднюю поверхность бедра. Обидно, что это была товарищеская игра с «Вересом». Врачи говорят, что это ненадолго. Уже понемногу восстанавливаюсь», — прокомментировал Мустафаев.

Мустафаев перешел в «Полесье» на правах свободного агента. До этого он выступал за «Александрию».

За житомирскую команду в текущем сезоне провел 5 матчей в Премьер-лиге и 2 игры в квалификации Лиги конференций.