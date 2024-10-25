Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Вы не поверите кому дал автограф Ламин Ямал – это было неожиданно
Другие новости
25 октября 2024, 04:16 |
231
0

ВИДЕО. Вы не поверите кому дал автограф Ламин Ямал – это было неожиданно

Подобного не мог представить и сам звездный игрок Барселоны

25 октября 2024, 04:16 |
231
0
ВИДЕО. Вы не поверите кому дал автограф Ламин Ямал – это было неожиданно
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Платформа для трансляций спортивных соревнований DAZN подедилась очень милыми кадрами со съемок документального фильма про нынешний сезон Ла Лиги.

На эксклюзивных кадрах Ламин Ямал подписывает футболку «Барселоны» для... Ханси Флика.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Немецкий тренер является большим фаном таланта 17-летнего вундеркинда, и поэтому не постеснялся взять автограф у своего подопечного.

«Ни один защитник не способен остановить тебя!», - сказал тренер игроку напоследок.

Атмосфера в «Барсе» на топ-уровне:

По теме:
ФОТО. Зинченко рассекретил диалог с Бернарду Силвой – вышло весело
Легенда испанского футбола: «Лунин – один из лучших вратарей ЛЧ»
ФОТО. Это были самые невероятные 24 часа в моей жизни! Грилиш, ты ли это?
Барселона Ламин Ямал видео lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Испании по футболу Лига чемпионов
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Футбол | 25 октября 2024, 03:55 3
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча 2-го тура Лиги конференций

ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
Футбол | 24 октября 2024, 20:14 7
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы

Артем отметился с 11-метровой точки на 23-й минуте поединка Ромы против киевлян

Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Футбол | 24.10.2024, 08:25
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Футбол | 24.10.2024, 21:36
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
Бокс | 24.10.2024, 07:48
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Усик и Фьюри провели битву взглядов. Как в этот раз вел себя Тайсон?
ВИДЕО. Усик и Фьюри провели битву взглядов. Как в этот раз вел себя Тайсон?
23.10.2024, 20:47 5
Бокс
Реал – Боруссия Д – 5:2. Безумный хет-трик Вини. Видео голов и обзор матча
Реал – Боруссия Д – 5:2. Безумный хет-трик Вини. Видео голов и обзор матча
23.10.2024, 01:01
Футбол
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
24.10.2024, 06:23 11
Футбол
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
24.10.2024, 11:55
Бокс
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
24.10.2024, 21:00 12
Футбол
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
23.10.2024, 07:31 10
Футбол
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
23.10.2024, 07:01 5
Футбол
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
24.10.2024, 19:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем