ВИДЕО. Вы не поверите кому дал автограф Ламин Ямал – это было неожиданно
Подобного не мог представить и сам звездный игрок Барселоны
Платформа для трансляций спортивных соревнований DAZN подедилась очень милыми кадрами со съемок документального фильма про нынешний сезон Ла Лиги.
На эксклюзивных кадрах Ламин Ямал подписывает футболку «Барселоны» для... Ханси Флика.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Немецкий тренер является большим фаном таланта 17-летнего вундеркинда, и поэтому не постеснялся взять автограф у своего подопечного.
«Ни один защитник не способен остановить тебя!», - сказал тренер игроку напоследок.
Атмосфера в «Барсе» на топ-уровне:
"No hay defensa que lo pare" 🥰 Hay cosas que se explican solo viendo la sintonía entre Hansi Flick y Lamine Yamal 💎— DAZN España (@DAZN_ES) October 24, 2024
El goleador más joven ✅
El asistente más joven ✅
El debutante más joven ✅
Disfruta de este contenido GRATIS en DAZN 🔗 https://t.co/OAqxHl7Z7E pic.twitter.com/fIBYGAlj4X
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите самые интересные моменты матча 2-го тура Лиги конференций
Артем отметился с 11-метровой точки на 23-й минуте поединка Ромы против киевлян