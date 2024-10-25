ВИДЕО. Вы не поверите кому дал автограф Ламин Ямал – это было неожиданно

Платформа для трансляций спортивных соревнований DAZN подедилась очень милыми кадрами со съемок документального фильма про нынешний сезон Ла Лиги.

На эксклюзивных кадрах Ламин Ямал подписывает футболку «Барселоны» для... Ханси Флика.

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Немецкий тренер является большим фаном таланта 17-летнего вундеркинда, и поэтому не постеснялся взять автограф у своего подопечного.

«Ни один защитник не способен остановить тебя!», - сказал тренер игроку напоследок.

Атмосфера в «Барсе» на топ-уровне: