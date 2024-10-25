Испания25 октября 2024, 16:56 | Обновлено 25 октября 2024, 17:13
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Сыграет Лунин. Куртуа нет в заявке на матч Реала против Барселоны
Андрей готовится вернуться в ворота
25 октября 2024, 16:56 | Обновлено 25 октября 2024, 17:13
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В заявке Реала на матч против Барселоны в рамках чемпионата Испании нет Тибо Куртуа. Основной вратарь мадридской команды продолжает восстанавливаться после травмы.
Очевидно, что если не будет неожиданных проблем перед матчем, то на поле выйдет украинский вратарь Андрей Лунин. На игру еще заявлены 19-летние киперы Фран Гонсалес и Серхио Местре.
Для Лунина это будет третий матч в сезоне.
Встреча состоится в субботу, начало в 22:00.
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