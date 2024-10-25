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Испания
25 октября 2024, 16:56 | Обновлено 25 октября 2024, 17:13
591
0

Сыграет Лунин. Куртуа нет в заявке на матч Реала против Барселоны

Андрей готовится вернуться в ворота

25 октября 2024, 16:56 | Обновлено 25 октября 2024, 17:13
591
0
Сыграет Лунин. Куртуа нет в заявке на матч Реала против Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В заявке Реала на матч против Барселоны в рамках чемпионата Испании нет Тибо Куртуа. Основной вратарь мадридской команды продолжает восстанавливаться после травмы.

Очевидно, что если не будет неожиданных проблем перед матчем, то на поле выйдет украинский вратарь Андрей Лунин. На игру еще заявлены 19-летние киперы Фран Гонсалес и Серхио Местре.

Для Лунина это будет третий матч в сезоне.

Встреча состоится в субботу, начало в 22:00.

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Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Тибо Куртуа Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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