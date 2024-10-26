ВИДЕО. У Месси папские проблемы – Лионель пытался помирить сыновей

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси выполняет функции отца даже на футбольном поле.

В сети завирусилось видео, на котором младший из детей Лео – Чиро – отобрал мяч у старшего сына – Тьяго.

Тьяго пытался вернуть мяч себе и попросил отца помочь – Лионель попытался сделать замечание Чиро, но тот проигнорировал просьбу отца.

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«Неважно, кто ты, если у тебя есть дети, у тебя все равно будут мамские/папские проблемы», – пишет один из футбольных болельщиков в Instagram под этим видео.

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