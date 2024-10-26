В Испании рассказали об отношении Анчелотти и боссов Реала к Лунину
В клубе не сильно озабочены травмой Куртуа
В субботу, 26 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Барселона».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Это будет первое Эль-Класико в сезоне 2024/25.
Ожидается, что в стартовом составе мадридцев сыграет Андрей Лунин, ведь Тибо Куртуа получил травму и не попал в заявку на матч.
Издание Marca сообщает, что украинский вратарь имеет сейчас полное доверие от главного тренера «Реала» Карло Анчелотти и руководства. В мадридском клубе не переживают, что Куртуа будет отсутствовать и не сыграет в таком важном матче.
Андрей Лунин из-за травмы Куртуа уже успел провести два первых матча в сезоне – пропустил один гол от «Лилля» (0:1) и помог «Реалу» победить «Вильярреал» (2:0) в Ла Лиге, отыграв на ноль.
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