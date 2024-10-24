Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Признание получил Винисиус Жуниор
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в 2024 году.
Первую позицию в рейтинге занимает звездный бразилец из мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, который опередил прежнего лидера рейтинга – лучшего футболиста Евро-2024 испанца Родри из «Манчестер Сити». Третий в списке одноклубник Винисиуса Килиан Мбаппе.
На четвертой позиции разместился Эрлинг Холанд из «Ман Сити», далее идет Гарри Кейн из «Баварии».
Звезда «Реала» Джуд Беллингем опустился на шестую строчку, а легендарный Лионель Месси – 8-й.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
25 лучших футболистов в мире в 2024 году по версии Give Me Sport
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