Александр БАБИЧ: «План на игру сработал»

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич остался доволен командой, о чем сказал на послематчевой пресс-конференции после матча 11-го тура Украинской Премьер-лиги, где его команда разошлась миром с львовским «Рухом».

«План на игру сработал. Мы понимали, что сначала команда будет играть без мяча, но к этому мы готовились. Немного сломал план на игру пропущенный гол, ведь мы уже готовили тройную замену. Мы планировали выпустить на поле игроков, которые умеют контролировать ход игры. В итоге решили не менять своих идей и выпустили всех игроков несмотря на пропущенный гол. В результате Янакив забил, а значит, мы все сделали правильно.

«Рух» – очень хорошая команда. Им нельзя давать пространства. Мы это допускали в первом тайме. Во втором лишь недоработали в одном моменте, где пропустили гол», – прокомментировал Бабич.

Напомним, что ранее о матче «Рух» – «Черноморец» высказался главный тренер львовян Виталий Пономарев.