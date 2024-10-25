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Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 20:01 | Обновлено 25 октября 2024, 20:09
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1

Александр БАБИЧ: «План на игру сработал»

В матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги «Черноморец» сыграл в ничью с «Рухом»

25 октября 2024, 20:01 | Обновлено 25 октября 2024, 20:09
170
1
Александр БАБИЧ: «План на игру сработал»
ФК Рух. Александр Бабич

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич остался доволен командой, о чем сказал на послематчевой пресс-конференции после матча 11-го тура Украинской Премьер-лиги, где его команда разошлась миром с львовским «Рухом».

«План на игру сработал. Мы понимали, что сначала команда будет играть без мяча, но к этому мы готовились. Немного сломал план на игру пропущенный гол, ведь мы уже готовили тройную замену. Мы планировали выпустить на поле игроков, которые умеют контролировать ход игры. В итоге решили не менять своих идей и выпустили всех игроков несмотря на пропущенный гол. В результате Янакив забил, а значит, мы все сделали правильно.

«Рух» – очень хорошая команда. Им нельзя давать пространства. Мы это допускали в первом тайме. Во втором лишь недоработали в одном моменте, где пропустили гол», – прокомментировал Бабич.

Напомним, что ранее о матче «Рух» – «Черноморец» высказался главный тренер львовян Виталий Пономарев.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов Черноморец Одесса Рух - Черноморец Александр Бабич
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Diesel
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