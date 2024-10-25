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Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 19:11 | Обновлено 25 октября 2024, 20:10
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ПОНОМАРЕВ: «Опытная команда в такой ситуации не упустила бы победу»

Главный тренер «Руха» недоволен ничьей в матче с «Черноморцем»

25 октября 2024, 19:11 | Обновлено 25 октября 2024, 20:10
600
0
ПОНОМАРЕВ: «Опытная команда в такой ситуации не упустила бы победу»
ФК Рух. Виталий Пономарев

25 октября, в пятницу, стартовал 11-й тур чемпионата Украины. Львовский «Рух» провел домашнюю дуэль с одесским «Черноморцем».

Команды в поединке не определили сильнейшего. Финальный счет матча 1:1.

Львовская команда вывела в счете до 83-й минуты, пока клуб из Одессы не прошил ворота соперников.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник «Руха» Виталий Пономарев проанализировал ничейный результат в матче УПЛ:

«Это неудовлетворительный для нас результат. «Рух» должен был выиграть матч, ведь у нас было игровое и территориальное преимущество. Мы забили гол, но нам не хватило мастерства, чтобы удержать победу. Нам еще предстоит много работать, ведь от этих ребят ожидают очень много. В то же время, опытная команда в такой ситуации не упустила бы победу. К сожалению, из-за этих ошибок команда теряет очки. У нас сейчас непростая ситуация, потому что «Рух» не выиграет уже шесть матчей.

Команда неплохо начала игру с «Черноморцем», создавала моменты. Концовка первого тайма сложилась не так, как мы хотели. В первом тайме мы не могли забить гол, поэтому выпустили после перерыва нападающего, потому что рассчитывали, что Краснопир поможет нам в атаке. Игорю не все удавалось в предыдущих матчах, а у нас есть хорошие футболисты в атаке, чтобы провести ротацию.

Нам удалось забить на старте второго тайма. Дальше ситуация была под нашим контролем, но команде нужно уметь держать удар, если вдруг что-то меняется на поле, и доводить дело до логического конца.

Что касается выхода Клайвера и Дениса Слюсара в стартовом составе, то это игроки основы. У нас собраны футболисты примерно одного уровня и тому же Клайверу нужно давать как можно больше игровых минут, чтобы прогрессировать. Это касается и других игроков, получающих игровое время.

Мы будем в привычном режиме готовиться к кубковой игре с «Карпатами». Мы должны разобрать свою игру и проанализировать последние матчи. Такие голы, которые мы пропустили в матах с «Карпатами» и «Черноморцем», необязательны. Причиной этого индивидуальные ошибки и то, что игроки не доиграют определенные эпизоды, а они в итоге решают судьбу поединка», – сказал Пономарьов.

В турнирной таблице «Рух» занимает шестую строчку (14 очков). «Черноморец» оказался на десятой позиции (12 баллов).

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Виталий Пономарев Рух Львов Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух - Черноморец пресс-конференция
Андрій Вітренко Источник: ФК Рух Львов
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