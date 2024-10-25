Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спасение одесситов. Рух не смог обыграть дома Черноморец
Премьер-лига
Рух Львов
25.10.2024 15:30 – FT 1 : 1
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 17:31 | Обновлено 25 октября 2024, 18:07
1163
3

Спасение одесситов. Рух не смог обыграть дома Черноморец

Команда Александра Бабича ушла от поражения под занавес игры

25 октября 2024, 17:31 | Обновлено 25 октября 2024, 18:07
1163
3
Спасение одесситов. Рух не смог обыграть дома Черноморец
ФК Рух Львов

Игроки «Руха» начали матч активно, сразу же подчинив мяч себе. И уже на 4-й минуте усилиями Сыча, который до перерыва оказался лучшим в составе львовян из-за своей высокой активности, а также действий, нацеленных на атаку, и помощи партнерам, момент забить получил Клайвер, но пробил он мимо ворот из хорошего положения.

Одесситы чем-то ответить не смогли, так как об атаках на владения Ледвия не думали. Их мысли были заняты преимущественно обороной и только ею. На 29-й минуте после очередного кросса от Сыча опасно головой пробил Карабин – Рудько среагировал. На этом по-настоящему опасные моменты до перерыва завершились. Игроки «Руха» доминировали и рьяно атаковали, но ничего угрожающего воротам «Черноморца» не создавали. Впрочем, под занавес первой 45-минутки были два удара в исполнении Холода: первый – пристрелочный, а второй – очень неприятный, но немного неточный.

На второй тайм «Рух» вышел со свежим нападающим Краснопиром, появление которого положительно повлияло на весь атакующий потенциал команды. И на 53-й минуте хозяева добились успеха – гол забил Квасница, которому отличиться помог Сыч. 1:0.

Гол, как ни странно, подействовал бодряще на гостей. Они едва ли не сразу же перехватили инициативу и перевели игру на половину поля соперников. Их давление постепенно нарастало. Хорошо сработали замены в составе «Черноморца», а особенно — появление на поле Янакова. Он сходу стал настоящим дирижером атак всего коллектива. Но, как оказалось, и смог выступить ударным наконечником атак. На 83-й минуте Янаков своевременно откликнулся на фланговый навес Бутко и головой пробил Ледвия.

1:1 – одесситы ушли от поражения под занавес встречи, но своими действиями после пропущенного гола этого по праву заслужили.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур

«Рух» – «Черноморец» – 1:1

Квасница, 53 - Янаков, 83

Пидгурский, 90+4 - Удод, 82, Белошевский, 88

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Холод, Сыч, Роман, Слюсар, Федор (Климчук, 71), Пастух (Притула, 71), Карабин, Квасница (Пидгурский, 64), Клайвер (Краснопир, 46).

«Черноморец»: Рудько, Бутко, Удод, Скиба, Кисель, Жаржу (Белошевский, 60), Ермаков (Лацабидзе, 60), Габелок (Шпорн, 60), Кайо Гомес (Янаков, 67), Петряк (Попов, 74), Хобленко.

Арбитр: Клим Заброда (Сумы).

Стадион: «Арена-Львов» (г.Львов)

РУХ – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки

Замены «Руха»: Краснопир – 6,0, Климчук – 6,0, Притула – 6,0, Пидгурский – 6,0.

Замени «Черноморца»: Билошевский – 6,0, Лацабидзе – 6,0, Шпорн – 6,0, Янаков – 6,5, Попов – 6,0.

По теме:
Рух – Черноморец – 1:1. Хозяева снова не выиграли. Обзор матча
Что с Рухом? Команда не выигрывает в УПЛ с августа
Кривбасс – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
отчеты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух - Черноморец Рух Львов Черноморец Одесса
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Футбол | 25 октября 2024, 13:15 4
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер

27 октября в 18:00 состоится матч 11-го тура УПЛ

Серхио АГУЭРО: «Ямал гораздо талантливее Винисиуса»
Футбол | 25 октября 2024, 13:11 6
Серхио АГУЭРО: «Ямал гораздо талантливее Винисиуса»
Серхио АГУЭРО: «Ямал гораздо талантливее Винисиуса»

Экс-форвард Барселоны высказался о вундеркинде каталонцев

Мудрик о своем топ-матче: «Одного таланта недостаточно, работаю дальше»
Футбол | 25.10.2024, 18:28
Мудрик о своем топ-матче: «Одного таланта недостаточно, работаю дальше»
Мудрик о своем топ-матче: «Одного таланта недостаточно, работаю дальше»
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
Футбол | 24.10.2024, 20:14
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Футбол | 24.10.2024, 22:29
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
COBA
Знову нічия 
Це часом не заразне?)
Ответить
+2
C.Пеклов
Рух взагалі якось слабко грає...
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
24.10.2024, 11:55
Бокс
«Он это потеряет». Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
«Он это потеряет». Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
24.10.2024, 01:32 1
Бокс
«У нас нет времени». Турки Аль-Шейх перепутал реальный возраст Усика
«У нас нет времени». Турки Аль-Шейх перепутал реальный возраст Усика
24.10.2024, 11:01
Бокс
Зачем Михавко цеплял итальянца? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал пенальти
Зачем Михавко цеплял итальянца? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал пенальти
24.10.2024, 23:34 3
Футбол
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
24.10.2024, 18:05 354
Футбол
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
23.10.2024, 17:30 3
Футбол
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
24.10.2024, 06:23 11
Футбол
«Я их продам». Усик признался, ради кого попросил Фьюри подписать фото
«Я их продам». Усик признался, ради кого попросил Фьюри подписать фото
24.10.2024, 13:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем