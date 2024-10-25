Спасение одесситов. Рух не смог обыграть дома Черноморец

Игроки «Руха» начали матч активно, сразу же подчинив мяч себе. И уже на 4-й минуте усилиями Сыча, который до перерыва оказался лучшим в составе львовян из-за своей высокой активности, а также действий, нацеленных на атаку, и помощи партнерам, момент забить получил Клайвер, но пробил он мимо ворот из хорошего положения.

Одесситы чем-то ответить не смогли, так как об атаках на владения Ледвия не думали. Их мысли были заняты преимущественно обороной и только ею. На 29-й минуте после очередного кросса от Сыча опасно головой пробил Карабин – Рудько среагировал. На этом по-настоящему опасные моменты до перерыва завершились. Игроки «Руха» доминировали и рьяно атаковали, но ничего угрожающего воротам «Черноморца» не создавали. Впрочем, под занавес первой 45-минутки были два удара в исполнении Холода: первый – пристрелочный, а второй – очень неприятный, но немного неточный.

На второй тайм «Рух» вышел со свежим нападающим Краснопиром, появление которого положительно повлияло на весь атакующий потенциал команды. И на 53-й минуте хозяева добились успеха – гол забил Квасница, которому отличиться помог Сыч. 1:0.

Гол, как ни странно, подействовал бодряще на гостей. Они едва ли не сразу же перехватили инициативу и перевели игру на половину поля соперников. Их давление постепенно нарастало. Хорошо сработали замены в составе «Черноморца», а особенно — появление на поле Янакова. Он сходу стал настоящим дирижером атак всего коллектива. Но, как оказалось, и смог выступить ударным наконечником атак. На 83-й минуте Янаков своевременно откликнулся на фланговый навес Бутко и головой пробил Ледвия.

1:1 – одесситы ушли от поражения под занавес встречи, но своими действиями после пропущенного гола этого по праву заслужили.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур

«Рух» – «Черноморец» – 1:1

Квасница, 53 - Янаков, 83

Пидгурский, 90+4 - Удод, 82, Белошевский, 88

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Холод, Сыч, Роман, Слюсар, Федор (Климчук, 71), Пастух (Притула, 71), Карабин, Квасница (Пидгурский, 64), Клайвер (Краснопир, 46).

«Черноморец»: Рудько, Бутко, Удод, Скиба, Кисель, Жаржу (Белошевский, 60), Ермаков (Лацабидзе, 60), Габелок (Шпорн, 60), Кайо Гомес (Янаков, 67), Петряк (Попов, 74), Хобленко.

Арбитр: Клим Заброда (Сумы).

Стадион: «Арена-Львов» (г.Львов)

РУХ – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки

Замены «Руха»: Краснопир – 6,0, Климчук – 6,0, Притула – 6,0, Пидгурский – 6,0.

Замени «Черноморца»: Билошевский – 6,0, Лацабидзе – 6,0, Шпорн – 6,0, Янаков – 6,5, Попов – 6,0.