В одиннадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в пятницу, 25 октября, во Львове встретятся «Рух» и «Черноморец». Хозяева поля, которые в прошлом туре проиграли «Карпатам» в дерби, будут принимать «Черноморец», который в то же время взял очки в матче с принципиальным соперником — «Вересом» (1:1).

Рух

До прошлого тура «Рух» выдал беспроигрышную серию из 6 матчей (2 победы и 4 ничьих), которая длилась с 25 августа этого года. А в случае победы команда Виталия Пономарева могла бы приблизиться к топ-5 командам УПЛ. Однако в этот понедельник «Рух» во львовском дерби проиграл «Карпатам» (0:1). Этот проигрыш кардинально ничего не изменил: львовяне остались на 7 месте, но приблизили к себе конкурентов по таблице.

Теперь львовяне будут играть против одесского «Черноморца». А учитывая, что «Рух» от «моряков» отделяет всего 2 очка, то для обоих коллективов данная игра будет важна.

Черноморец

А «Черноморец» в прошлом туре сыграл вничью с «Вересом» (1:1), и хоть это особо не помогло «морякам» в турнирной таблице (сейчас «Черноморец» находится на 10 месте), но один зачетный балл против неудобного соперника тоже можно считать плюсом для команды Александра Бабича, которая постепенно находит свою игру и получает очки со своими соперниками.

На очереди у «Черноморца» игра против команды, находящейся в близости к первой пятерке — «Руха», где в случае победы «моряки» смогут обогнать своего соперника и более комфортно чувствовать себя в турнирной таблице. И учитывая, что в последних трех матчах «Черноморец» проиграл «Руху», то подопечные Александра Бабича точно захотят взять реванш за предыдущие отрицательные результаты.

Статистика встреч

Между собой обе команды сыграли 7 поединков. В 4 матчах победу одержал «Рух», 1 победа на счету «Черноморца» и в 2 поединках был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 17:11 в пользу «Руха». В прошлом сезоне в первом круге победу одержал «Рух» со счетом 3:2. У львовян голы забивали Евгений Пастух, Таллес и Фредди Плюмен, а у «моряков» — Зиги Бадибанга и автоголом отметился Роман Дидык. Во втором круге команда из города Льва тоже победила, но уже со счетом 2:0. На этот раз забитыми мячами отличились Илья Квасница и Таллес.

Прогноз на противостояние

До прошлого тура «Рух» имел беспроигрышную серию из трех поединков, но проигрыш «Карпатам» испортил эту статистику. А вот «Черноморец» сейчас набирает обороты и в последних трех матчах завоевал 5 очков. А учитывая, что оба коллектива разделяют только 2 очка в таблице, то оба тренера сделают все возможное, чтобы добыть позитивный результат. Поэтому логичным вариантом в этой встрече будет ничья.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Холод, Сыч, Пидгурский, Климчук, Сапуга, Федор, Квасница, Краснопир

«Черноморец»: Рудько, Кисиль, Скиба, Удод, Бутко, Кайо Гомес, Габелок, Васильев, Шпорн, Петряк, Хобленко