25.10.2024 15:30 – FT 1 : 1
Украина. Премьер лига25 октября 2024, 18:11 | Обновлено 25 октября 2024, 18:20
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Рух – Черноморец – 1:1. Хозяева снова не выиграли. Обзор матча
Фрагменты матча УПЛ
25 октября 2024, 18:11 | Обновлено 25 октября 2024, 18:20
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В матче 11-го тура чемпионата Украины Рух сыграл вничью 1:1 с Черноморцем и продлил серию без побед в УПЛ до шести встреч. За этот период команда пять раз сыграла вничью.
Рух с 14 очками занимает 6-е место, а у одесской команды 12 пунктов и 10-я позиция.
Украинская Премьер-лига. 11-й тур
«Рух» – «Черноморец» – 1:1
Голы: Квасница, 53 – Янаков, 83
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