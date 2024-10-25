В матче 11-го тура чемпионата Украины Рух сыграл вничью 1:1 с Черноморцем и продлил серию без побед в УПЛ до шести встреч. За этот период команда пять раз сыграла вничью.

Рух с 14 очками занимает 6-е место, а у одесской команды 12 пунктов и 10-я позиция.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур

«Рух» – «Черноморец» – 1:1

Голы: Квасница, 53 – Янаков, 83