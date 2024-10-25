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Премьер-лига
Рух Львов
25.10.2024 15:30 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 12:04 | Обновлено 25 октября 2024, 12:07
25
0

Рух – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

25 октября 2024, 12:04 | Обновлено 25 октября 2024, 12:07
25
0
Рух – Черноморец. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В пятницу, 25 октября, в 15:30 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Рух» Львов и «Черноморец» Одесса.

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Рух» занимает 7-е место с 13 очками после 9 матчей. У «Черноморца» 11 пунктов и 10-я позиция.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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