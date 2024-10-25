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Англия
25 октября 2024, 19:06 | Обновлено 25 октября 2024, 19:17
3567
6

У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций

Под угрозой участие Михаила во встрече с Ньюкаслом

25 октября 2024, 19:06 | Обновлено 25 октября 2024, 19:17
3567
6
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

У украинского вингера лондонского Челси Михаила Мудрика возникли проблемы со здоровьем после матча с Панатинаикосом в Лиге конференций.

По окончании встречи было замечено, что к колену 23-летнего футболиста был приложен лед. До сих пор неизвестно, получил ли Михаил какое-либо повреждение, или это была просто мера пресечения. Поэтому остается под вопросом участие украинца в матче с Ньюкаслом в ближайшее воскресенье.

Мудрик принял непосредственное участие в трех из четырех голов Челси в матче с Панатинаикосом. На его счету гол и две результативные передачи. Сама встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу лондонской команды.

Видеообзор матча Панатинаикос – Челси (1:4)

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Челси Михаил Мудрик Панатинаикос Лига конференций Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма Ньюкасл Челси - Ньюкасл
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 6
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Harun Bakircioğlu
Все равно в основе не выйдет. Последний раз Мареска его выпустил на 89 минуте. Можно спокойно лечить колено.
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AndiM
Та всім якось пох повинно бути на 20%-вого.
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