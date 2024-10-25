У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
Под угрозой участие Михаила во встрече с Ньюкаслом
У украинского вингера лондонского Челси Михаила Мудрика возникли проблемы со здоровьем после матча с Панатинаикосом в Лиге конференций.
По окончании встречи было замечено, что к колену 23-летнего футболиста был приложен лед. До сих пор неизвестно, получил ли Михаил какое-либо повреждение, или это была просто мера пресечения. Поэтому остается под вопросом участие украинца в матче с Ньюкаслом в ближайшее воскресенье.
Мудрик принял непосредственное участие в трех из четырех голов Челси в матче с Панатинаикосом. На его счету гол и две результативные передачи. Сама встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу лондонской команды.
Видеообзор матча Панатинаикос – Челси (1:4)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне потерпели третье поражение в основном раунде Лиги Европы
Команда Ашура второй матч подряд против аутсайдеров не может выиграть на своем поле