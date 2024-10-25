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  4. Топовая игра. Мудрик ошеломил своей статистикой в ​​матче с Панатинаикосом
Лига конференций
25 октября 2024, 04:39 |
114
0

Топовая игра. Мудрик ошеломил своей статистикой в ​​матче с Панатинаикосом

Отличный перфоманс от Михаила в Лиге конференций за Челси

25 октября 2024, 04:39 |
114
0
Топовая игра. Мудрик ошеломил своей статистикой в ​​матче с Панатинаикосом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик провел топовый матч с Панатинаикосом в Лиге конференций.

В этой встрече 23-летний футболист отметился не только голом и двумя результативными передачами. Также на счету Михаила 100% точность передач (17 из 17), 4 выигранных единоборства, 3 созданных им голевых момента, два удара и два заработанных фола.

Украинец принял непосредственное участие в трех из четырех голов Челси в этом матче. Сама встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу лондонской команды.

Всего в текущем сезоне в составе Челси Мудрик сыграл 9 матчей. На счету украинца 1 гол и 5 результативных передач.

Видеообзор матча Панатинаикос – Челси (1:4)

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Михаил Мудрик Панатинаикос Челси Лига конференций
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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