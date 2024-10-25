Топовая игра. Мудрик ошеломил своей статистикой в матче с Панатинаикосом
Отличный перфоманс от Михаила в Лиге конференций за Челси
Украинский вингер Челси Михаил Мудрик провел топовый матч с Панатинаикосом в Лиге конференций.
В этой встрече 23-летний футболист отметился не только голом и двумя результативными передачами. Также на счету Михаила 100% точность передач (17 из 17), 4 выигранных единоборства, 3 созданных им голевых момента, два удара и два заработанных фола.
Украинец принял непосредственное участие в трех из четырех голов Челси в этом матче. Сама встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу лондонской команды.
Всего в текущем сезоне в составе Челси Мудрик сыграл 9 матчей. На счету украинца 1 гол и 5 результативных передач.
Видеообзор матча Панатинаикос – Челси (1:4)
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