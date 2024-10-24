Мудрик вышел в лидеры по ассистам в Лиге конференций

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик после победы своей команды над Панатинаикосом (4:1) вышел в лидеры по ассистам в Лиге конференций.

Во встрече с командой из Афин экс-игрок донецкого Шахтера отметился голом и двумя результативными передачами. Ранее Михаил также отдал голевой пас в матче с Гентом (4:2).

С тремя результативными передачами Мудрик возглавил рейтинг лучших помощников Лиги конференций. Также три голевых паса в своем активе имеет форвард Серкль Брюгге Кевин Денке.

Всего в текущем сезоне в составе Челси Мудрик сыграл 9 матчей. На счету украинца 1 гол и 5 результативных передач.