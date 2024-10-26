ФОТО. Ламин Ямал шокировал своим появлением на публике перед Класико

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал шокировал всех эпичным перформансом в соцсетях накануне матча против «Реала».

17-летняя звезда опубликовал пост-коллаборацию с брендом ювелирных украшений «Twojeys».

«Специальные брекеты для Эль Класико», – написал Ламин.

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Этот пост собрал уже почти 2 млн лайков, а фанаты были в восторге от увиденного.

Брекеты выполнены в цветах «Барсы» – сине-гранатовые.