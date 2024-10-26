Другие новости26 октября 2024, 02:35 | Обновлено 26 октября 2024, 02:58
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ФОТО. Ламин Ямал шокировал своим появлением на публике перед Класико
Звезда Барселоны поучаствовал в эпичной рекламной коллаборации
26 октября 2024, 02:35 | Обновлено 26 октября 2024, 02:58
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Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал шокировал всех эпичным перформансом в соцсетях накануне матча против «Реала».
17-летняя звезда опубликовал пост-коллаборацию с брендом ювелирных украшений «Twojeys».
«Специальные брекеты для Эль Класико», – написал Ламин.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Этот пост собрал уже почти 2 млн лайков, а фанаты были в восторге от увиденного.
Брекеты выполнены в цветах «Барсы» – сине-гранатовые.
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Клоуни, бля, скоро на хєрі всяку фігню будуть виставляти, тінейджери грьобані!!!
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