Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ламин Ямал шокировал своим появлением на публике перед Класико
Другие новости
26 октября 2024, 02:35 | Обновлено 26 октября 2024, 02:58
511
1

ФОТО. Ламин Ямал шокировал своим появлением на публике перед Класико

Звезда Барселоны поучаствовал в эпичной рекламной коллаборации

26 октября 2024, 02:35 | Обновлено 26 октября 2024, 02:58
511
1
ФОТО. Ламин Ямал шокировал своим появлением на публике перед Класико
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал шокировал всех эпичным перформансом в соцсетях накануне матча против «Реала».

17-летняя звезда опубликовал пост-коллаборацию с брендом ювелирных украшений «Twojeys».

«Специальные брекеты для Эль Класико», – написал Ламин.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Этот пост собрал уже почти 2 млн лайков, а фанаты были в восторге от увиденного.

Брекеты выполнены в цветах «Барсы» – сине-гранатовые.

По теме:
ФОТО. Челси научился управлять Феррари. Мудрика снова хвалят
ФОТО. Невероятно красивая! Жена Романа Яремчука впечатлила жарким снимком
ФОТО. В одном пиджаке. Самая красивая журналистка покоряет Нью-Йорк
Ламин Ямал Барселона фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Артема Кравца зажгла соцсети максимально откровенными кадрами
Футбол | 25 октября 2024, 05:25 14
ФОТО. Жена Артема Кравца зажгла соцсети максимально откровенными кадрами
ФОТО. Жена Артема Кравца зажгла соцсети максимально откровенными кадрами

В комментарии пришла даже Леся Никитюк

Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити
Футбол | 25 октября 2024, 12:09 7
Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити
Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити

Норвежский нападающий имеет желание выступать за мадридский «Реал»

Майк ТАЙСОН о бое в 58 лет: «Хочу сделать больно этому молодому человеку»
Бокс | 25.10.2024, 20:11
Майк ТАЙСОН о бое в 58 лет: «Хочу сделать больно этому молодому человеку»
Майк ТАЙСОН о бое в 58 лет: «Хочу сделать больно этому молодому человеку»
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Футбол | 25.10.2024, 08:13
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
В Испании рассказали об отношении Анчелотти и боссов Реала к Лунину
Футбол | 26.10.2024, 02:08
В Испании рассказали об отношении Анчелотти и боссов Реала к Лунину
В Испании рассказали об отношении Анчелотти и боссов Реала к Лунину
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vanil10
Клоуни, бля, скоро на хєрі всяку фігню будуть виставляти, тінейджери грьобані!!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
24.10.2024, 21:00 13
Футбол
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
24.10.2024, 12:30 4
Бокс
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
24.10.2024, 08:25 2
Футбол
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
24.10.2024, 07:15 10
Футбол
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
25.10.2024, 03:55 3
Футбол
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
25.10.2024, 07:42
Бокс
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
24.10.2024, 23:05 3
Бокс
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
24.10.2024, 11:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем