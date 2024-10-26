Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Бывшая первая ракетка мира о Джоковиче: «Он не может быть вечно первым»
ATP
26 октября 2024, 01:54 | Обновлено 26 октября 2024, 02:14
102
0

Бывшая первая ракетка мира о Джоковиче: «Он не может быть вечно первым»

Энди Роддик высказался о будущем Новака Джоковича

26 октября 2024, 01:54 | Обновлено 26 октября 2024, 02:14
102
0
Бывшая первая ракетка мира о Джоковиче: «Он не может быть вечно первым»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Бывший первый номер рейтинга ATP Энди Роддик рассказал о будущем Новака Джоковича в недавнем выпуске своего подкаста Served with, в котором он обсудил возможность того, что сербский чемпион также может пропустить финал ATP, а также парижский Rolex Masters.

«Новак сказал, что не будет играть в Турине, ему неинтересно играть там. То, что он снялся в Париже – имеет смысл. Новак говорил это всеми способами, теперь он будет выбирать свои места. Он попытается жонглировать календарем, в котором у него достаточно матчей до турниров Большого шлема, но на самом деле я интерпретирую то, как говорит Новак, так: его больше не волнуют рейтинги.

Он знает, что он сделал, он не может быть номером один вечно. Он был больше недель, чем кто-либо другой. Следующий этап его карьеры будет выглядеть так, что он сам будет выбирать, где ему играть. Ему плевать на Париж, он не будет играть в Турине», – объяснил бывший американский чемпион по теннису.

Напомним, что последним турниром серба был выставочный турнир в Эр-Рияде, где он в полуфинале уступил Янику Синнеру.

По теме:
Пропустит ли Итоговый турнир? Джокович не сыграет последний Мастерс сезона
ФОТО. Уж вряд ли позолоченная. Надаль получил специальный приз от Турки
Шоу титанов тенниса. Джокович и Надаль провели матч на выставочном Шлеме
Энди Роддик Новак Джокович Итоговый турнир ATP ATP Париж
Альберт Чуфарличев Источник: Tennis World USA
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр БАБИЧ: «План на игру сработал»
Футбол | 25 октября 2024, 20:01 5
Александр БАБИЧ: «План на игру сработал»
Александр БАБИЧ: «План на игру сработал»

В матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги «Черноморец» сыграл вничью с «Рухом»

Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Футбол | 25 октября 2024, 08:13 8
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?

С террористами согласились играть Бруней и Сирия

ВИДЕО. «Теперь могу легко дышать». Ястремская перенесла операцию
Теннис | 24.10.2024, 07:23
ВИДЕО. «Теперь могу легко дышать». Ястремская перенесла операцию
ВИДЕО. «Теперь могу легко дышать». Ястремская перенесла операцию
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
Бокс | 25.10.2024, 09:46
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Футбол | 25.10.2024, 13:15
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
24.10.2024, 08:25 2
Футбол
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
24.10.2024, 20:14 7
Футбол
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
24.10.2024, 23:05 3
Бокс
«Я их продам». Усик признался, ради кого попросил Фьюри подписать фото
«Я их продам». Усик признался, ради кого попросил Фьюри подписать фото
24.10.2024, 13:16
Бокс
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
24.10.2024, 12:30 4
Бокс
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
24.10.2024, 07:15 10
Футбол
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
25.10.2024, 07:42
Бокс
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
25.10.2024, 03:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем