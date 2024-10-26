Бывшая первая ракетка мира о Джоковиче: «Он не может быть вечно первым»

Бывший первый номер рейтинга ATP Энди Роддик рассказал о будущем Новака Джоковича в недавнем выпуске своего подкаста Served with, в котором он обсудил возможность того, что сербский чемпион также может пропустить финал ATP, а также парижский Rolex Masters.



«Новак сказал, что не будет играть в Турине, ему неинтересно играть там. То, что он снялся в Париже – имеет смысл. Новак говорил это всеми способами, теперь он будет выбирать свои места. Он попытается жонглировать календарем, в котором у него достаточно матчей до турниров Большого шлема, но на самом деле я интерпретирую то, как говорит Новак, так: его больше не волнуют рейтинги.



Он знает, что он сделал, он не может быть номером один вечно. Он был больше недель, чем кто-либо другой. Следующий этап его карьеры будет выглядеть так, что он сам будет выбирать, где ему играть. Ему плевать на Париж, он не будет играть в Турине», – объяснил бывший американский чемпион по теннису.

Напомним, что последним турниром серба был выставочный турнир в Эр-Рияде, где он в полуфинале уступил Янику Синнеру.