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Сборная УКРАИНЫ
25 октября 2024, 19:57 | Обновлено 25 октября 2024, 20:30
461
0

Игра без победителя. Женская сборная Украины сыграла вничью с Турцией

В первом матче плей-офф квалификации Евро-2025 команды сыграли вничью

25 октября 2024, 19:57 | Обновлено 25 октября 2024, 20:30
461
0
Игра без победителя. Женская сборная Украины сыграла вничью с Турцией

Женская сборная Украины провела первый матч против Турции в рамках полуфинала плей-офф квалификации Евро-2025.

Первый тайм проходил при преимуществе нашей команды, которая была более нацелена на атаку. Могла открыть счет Андрухив, но она не смогла реализовать свой момент. Едва не протолкнула Мяч в ворота Семкив – свою команду выручила Абрахамссон, с линии выбившая мяч. Забить гол удалось Апанащенко. Ветеран сборной Украины подкараулила мяч в штрафной после навеса с углового и неудачных действий Акгез, отправив футбольный снаряд точно в угол.

Хозяйки поля активно начали вторую половину встречи, и Самсон пришлось демонстрировать реакцию после удара Абрахамссон. Но и голкипер «сине-желтых» не смогла выручить, когда Кескин на дальней штанге замкнула диагональ от Дживелек.

Забитый гол вдохновил футболисток сборной Турции, которые много времени проводили в атаке. В концовке встречи хозяйки поля владели инициативой, но украинки едва не вырвали победу. Козлова организовала контратаку, которую бесхитростным ударом завершила Панцулая.

Финальный свисток зафиксировал ничью. Ответный матч команды проведут 29 октября.

Квалификация Евро-2025. Плей-офф. Полуфинал.

Первый матч.

Турция – Украина – 1:1

Голы: Кескин (61) – Апанащенко (31)

Предупреждение: Петрик (55)

Турция: Селда Акгез, Дживелек, Абрахамссон, Хиз, Эзев, Джал, Топчу, Пекел (Карабулут, 67), Тюркоглу (Садыкоглу, 82), Кескин, Шекер (Ханчар, 90)

Украина: Самсон, Басанская, Шматко, Апанащенко, Корсун, Семкив, Петрик, Овдийчук (Гирин, 70), Калинина (Козлова, 79), Андрухив (Панцулая, 79), Кравчук (Глущенко, 46; Молодюк, 93)

Арбитр: Хенрике Нервик (Норвегия)

Стадион «Есенлер» (Стамбул, Турция)

ТУРЦИЯ – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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