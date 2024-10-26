Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Экс-игрок Арсенала может сесть в тюрьму – состоялось слушание
Другие новости
26 октября 2024, 02:05 |
112
0

ФОТО. Экс-игрок Арсенала может сесть в тюрьму – состоялось слушание

Джею Эммануэлю-Томасу грозит 14 лет...

26 октября 2024, 02:05 |
112
0
ФОТО. Экс-игрок Арсенала может сесть в тюрьму – состоялось слушание
PA. Джей Эммануэль-Томас

Бывшая звезда «Арсенала» Джей Эммануэль-Томас отрицает свою причастность к контрабанде наркотиков в аэропорту «Станстед» на сумму 600 000 фунтов стерлингов.

33-летний футболист был задержан сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью после изъятия партии каннабиса.

Вчера экс-игрок «канониров» предстал перед судом Челмсфорда по обвинению в импорте наркотиков. Он отрицал обвинения.

Максимальное наказание за импорт каннабиса в Великобритании составляет до 14 лет лишения свободы.

В прошлом месяце Эммануэля-Томаса арестовали в Инверклайде, Шотландия.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Позже его контракт с клубом шотландского чемпионата – «Гринок Мортон» – был «немедленно расторгнут».

Также в деле замешаны две женщины – 28-летняя Рози Роуленд и 33-летняя Ясмин Пиотровская.

Эммануэль-Томас – бывший игрок сборной Англии U-17 и U-19.

Он начал свою карьеру в «Арсенале», а затем играл за различные клубы, включая «Ипсвич Таун», «Бристоль Сити», «КПР», «Ливингстон» и «Абердин».

Нападающий в июле подписал шестимесячный контракт с «Гринок Мортон».

По теме:
ФОТО. Ламин Ямал шокировал своим появлением на публик перед матчем с Реалом
ВИДЕО. У Месси папские проблемы – Лионель пытался помирить сыновей
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Подруга Беллингема – одна из красивейших моделей мира
Арсенал Лондон фото lifestyle скандал
Артем Діхтяренко Источник: The Sun
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Честный и проницательный взгляд. Зинченко издал автобиографию
Футбол | 25 октября 2024, 21:55 10
ФОТО. Честный и проницательный взгляд. Зинченко издал автобиографию
ФОТО. Честный и проницательный взгляд. Зинченко издал автобиографию

Книга называется Believe (Верить) и написана на английском языке

Два метра и 10 см. Невероятный рекорд Магучих ратифицирован федерацией
Другие виды | 25 октября 2024, 01:59 0
Два метра и 10 см. Невероятный рекорд Магучих ратифицирован федерацией
Два метра и 10 см. Невероятный рекорд Магучих ратифицирован федерацией

В Париже в июле 2024 года Магучих преодолела планку на рекордной высоте

ВИДЕО. Легендарный португалець разыскивает фаната в соцсетях
Футбол | 26.10.2024, 00:26
ВИДЕО. Легендарный португалець разыскивает фаната в соцсетях
ВИДЕО. Легендарный португалець разыскивает фаната в соцсетях
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Футбол | 25.10.2024, 08:13
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Футбол | 25.10.2024, 03:55
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
25.10.2024, 09:46
Бокс
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
24.10.2024, 06:23 11
Футбол
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
24.10.2024, 21:36 261
Футбол
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
24.10.2024, 08:25 2
Футбол
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
24.10.2024, 20:14 7
Футбол
«Он это потеряет». Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
«Он это потеряет». Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
24.10.2024, 01:32 2
Бокс
«У нас нет времени». Турки Аль-Шейх перепутал реальный возраст Усика
«У нас нет времени». Турки Аль-Шейх перепутал реальный возраст Усика
24.10.2024, 11:01
Бокс
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
25.10.2024, 07:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем