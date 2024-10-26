ФОТО. Экс-игрок Арсенала может сесть в тюрьму – состоялось слушание

Бывшая звезда «Арсенала» Джей Эммануэль-Томас отрицает свою причастность к контрабанде наркотиков в аэропорту «Станстед» на сумму 600 000 фунтов стерлингов.

33-летний футболист был задержан сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью после изъятия партии каннабиса.

Вчера экс-игрок «канониров» предстал перед судом Челмсфорда по обвинению в импорте наркотиков. Он отрицал обвинения.

Максимальное наказание за импорт каннабиса в Великобритании составляет до 14 лет лишения свободы.

В прошлом месяце Эммануэля-Томаса арестовали в Инверклайде, Шотландия.

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Позже его контракт с клубом шотландского чемпионата – «Гринок Мортон» – был «немедленно расторгнут».

Также в деле замешаны две женщины – 28-летняя Рози Роуленд и 33-летняя Ясмин Пиотровская.

Эммануэль-Томас – бывший игрок сборной Англии U-17 и U-19.

Он начал свою карьеру в «Арсенале», а затем играл за различные клубы, включая «Ипсвич Таун», «Бристоль Сити», «КПР», «Ливингстон» и «Абердин».

Нападающий в июле подписал шестимесячный контракт с «Гринок Мортон».