Манчестер Юнайтед может вернуть левого защитника

21-летний испанский защитник «Бенфики» Альваро Каррерас может вернуться в «Манчестер Юнайтед». Это обусловлено тем, что у «красных дьяволов» по соглашению есть опция обратного выкупа.

«Мы следим за прогрессом Альваро Каррераса в португальском клубе, ведь у нас есть опция обратного выкупа. Мы отдавали его в аренду в «Престон» и «Гранаду», но он там не играл много, поэтому мы его продали. Однако теперь мы контролируем ситуацию, поскольку он начал играть», - цитирует главного тренера МЮ Эрика тен Хага инсайдер Фабрицио Романо.

Каррерас присоединился к «Бенфике» зимой 2024 года на правах аренды. Сыграв 11 матчей, руководство португальского клуба решило выкупить игрока.

Летом Альваро стал полноценным игроком «орлов». В новом сезоне он отыграл за клуб 7 матчей.

