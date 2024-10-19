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Англия
19 октября 2024, 07:15 | Обновлено 19 октября 2024, 07:18
98
0

Манчестер Юнайтед может вернуть левого защитника

Испанец Каррерас только летом перешел в Бенфику

19 октября 2024, 07:15 | Обновлено 19 октября 2024, 07:18
98
0
Манчестер Юнайтед может вернуть левого защитника
Transfermarkt. Альваро Каррерас

21-летний испанский защитник «Бенфики» Альваро Каррерас может вернуться в «Манчестер Юнайтед». Это обусловлено тем, что у «красных дьяволов» по соглашению есть опция обратного выкупа.

«Мы следим за прогрессом Альваро Каррераса в португальском клубе, ведь у нас есть опция обратного выкупа. Мы отдавали его в аренду в «Престон» и «Гранаду», но он там не играл много, поэтому мы его продали. Однако теперь мы контролируем ситуацию, поскольку он начал играть», - цитирует главного тренера МЮ Эрика тен Хага инсайдер Фабрицио Романо.

Каррерас присоединился к «Бенфике» зимой 2024 года на правах аренды. Сыграв 11 матчей, руководство португальского клуба решило выкупить игрока.

Летом Альваро стал полноценным игроком «орлов». В новом сезоне он отыграл за клуб 7 матчей.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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