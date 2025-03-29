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Португалия
29 марта 2025, 16:23 | Обновлено 29 марта 2025, 16:29
109
0

Трубин в 23 года уже сыграл 200 матчей за карьеру на взрослом уровне

Молодой голкипер достиг впечатляющего статистического результата

29 марта 2025, 16:23 | Обновлено 29 марта 2025, 16:29
109
0
Трубин в 23 года уже сыграл 200 матчей за карьеру на взрослом уровне
ФК Бенфика. Анатолий Трубин

Украинский голкипер португальской «Бенфики» Анатолий Трубин сыграл 200-й матч за карьеру на взрослом уровне.

Вечером 28 марта в матче 24-го тура чемпионата Португалии Орлы на выезде разгромили команду «Жил Висенте», отгрузив 3 мяча (3:0).

Голы у Бенфики забили: Фредрик Эурснес, Андреа Белотти и Анхель Ди Мария (с пенальти). Орлы догнали Спортинг в турнирной таблице (по 62 очка).

23-летний Трубин с момента прибытия на «Да Луш» сыграл 87 матчей с орлом на груди (55 побед, 14 ничьих и 18 поражений),

Ранее Анатолий провел 94 поединка за донецкий «Шахтер» (60 побед, 17 ничьих и 17 поражений)

Еще 19 матчей он провел за сборную Украины (7 побед, 8 ничьих и 4 поражения).

Однако голкипер сборной Анатолий Трубин не вышел на поле в последних двух матчах сине-желтых – в плей-офф Лиги наций против Бельгии (1:3, 3:0).

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Бенфика Жил Висенте чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин статистика
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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