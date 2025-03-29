СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 марта

В субботу, 29 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Рух Львов – Динамо Киев

8.70 – 4.30 – 1.46

19:15 Брайтон – Ноттингем Форест

1.81 – 3.87 – 4.64

21:45 Лечче – Рома

5.51 – 3.58 – 1.80

22:00 Реал Мадрид – Леганес

1.18 – 8.80 – 19.00

КИБЕРСПОРТ

18:30 Eternal Fire – MOUZ

2.41 – 1.59