Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 марта
Другие новости
29 марта 2025, 16:54 |
46
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

29 марта 2025, 16:54 |
46
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 29 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Рух Львов – Динамо Киев

Ggbet 8.70 – 4.30 – 1.46

19:15 Брайтон – Ноттингем Форест

Ggbet 1.81 – 3.87 – 4.64

21:45 Лечче – Рома

Ggbet 5.51 – 3.58 – 1.80

22:00 Реал Мадрид – Леганес

Ggbet 1.18 – 8.80 – 19.00

КИБЕРСПОРТ

18:30 Eternal Fire – MOUZ

Ggbet 2.41 – 1.59

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 марта
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
Футбол | 29 марта 2025, 00:43 1
Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута

Украинский защитник вряд ли сменит клубную прописку

Джокович и Димитров определили первого финалиста Мастерса в Майами
Теннис | 28 марта 2025, 22:27 1
Джокович и Димитров определили первого финалиста Мастерса в Майами
Джокович и Димитров определили первого финалиста Мастерса в Майами

Новак разобрался с Григором и пробился в 60-й финал на турнирах категории АТР 1000

ФОТО. Девушка игрока УПЛ показала грудь до и после операции по увеличению
Футбол | 29.03.2025, 15:17
ФОТО. Девушка игрока УПЛ показала грудь до и после операции по увеличению
ФОТО. Девушка игрока УПЛ показала грудь до и после операции по увеличению
Оболонь – Шахтер – 0:2. Первый мяч воспитанника. Видео голов и обзор матча
Футбол | 29.03.2025, 17:44
Оболонь – Шахтер – 0:2. Первый мяч воспитанника. Видео голов и обзор матча
Оболонь – Шахтер – 0:2. Первый мяч воспитанника. Видео голов и обзор матча
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
Футбол | 29.03.2025, 00:23
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик и Дюбуа проведут бой за четыре титула, если выполнят два условия
Усик и Дюбуа проведут бой за четыре титула, если выполнят два условия
28.03.2025, 13:25 4
Бокс
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
29.03.2025, 04:30
Футбол
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
29.03.2025, 07:47 18
Футбол
Тупчий принял важное решение по играм за сборную Украины по волейболу
Тупчий принял важное решение по играм за сборную Украины по волейболу
27.03.2025, 17:26
Волейбол
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
29.03.2025, 00:42
Бокс
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
28.03.2025, 11:15 7
Футбол
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
27.03.2025, 16:23
Биатлон
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
29.03.2025, 09:47 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем