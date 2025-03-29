Другие новости29 марта 2025, 16:54 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
29 марта 2025, 16:54 |
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В субботу, 29 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Рух Львов – Динамо Киев
19:15 Брайтон – Ноттингем Форест
21:45 Лечче – Рома
22:00 Реал Мадрид – Леганес
КИБЕРСПОРТ
18:30 Eternal Fire – MOUZ
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