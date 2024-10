Мазрауи, Гарначо и Диалло вернулись к тренировкам

Ряд игроков «Манчестер Юнайтед» вернулись к тренировкам после травм. В ближайшее время за красных дьяволов смогут сыграть Нуссаир Мазрауи, Алехандро Гарначо и Амад Диалло.

Не помогут команде Кобби Мейну и Гарри Магуайру, которые продолжают восстанавливаться.

Свой ближайший матч подопечные Эрика тен Хага проведут на «Олд Трафорде» против «Брэндборта» в рамках 8-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» после 7-ми матчей находится на 14-й строчке. У красно-белых 2 победы, 2 ничьи и 3 поражения.

🚨🔴 Kobbie Mainoo and Harry Maguire were absent from Man United training with injuries.



Noussair Mazraoui, Alejandro Garnacho and Amad are all back in training after missing international duty. 🔙 pic.twitter.com/Lh8uNLTal7