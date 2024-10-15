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Италия
15 октября 2024, 13:53 | Обновлено 15 октября 2024, 13:54
86
0

Дженоа подписала уругвайского полузащитника на замену Малиновскому

Гастон Перрейро присоединился к команде на правах свободного агента

15 октября 2024, 13:53 | Обновлено 15 октября 2024, 13:54
86
0
Дженоа подписала уругвайского полузащитника на замену Малиновскому
Getty Images/Global Images Ukraine. Гастон Перейро

29-летний уругвайский полузащитник Гастон Перейро подписал контракт с итальянским «Дженоа». Игрок может стать потенциальной заменой травмированного украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Перейро — воспитанник уругвайского клуба «Насиональ». В 2015 году он перешел в нидерландский «ПСВ». В 2020 году стал игроком итальянского «Кальяри», но в основном выступал в арендах.

Летом 2024 года он решил не продлевать контракт с «Кальяри» и покинул команду на правах свободного агента.

В Серии А Перейро провел 54 матча и забил 7 голов.

Малиновский получил серьезную травму в матче 5-го тура Серии А где «Дженоа» встречалась на выезде с «Венецией» (0:2).

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Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу трансферы трансферы Серии A свободный агент Руслан Малиновский
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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