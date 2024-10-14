Лига наций14 октября 2024, 22:31 |
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Украина – Чехия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзр матча 4-го тура Лиги наций 2024/25
14 октября 2024, 22:31 |
3600
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14 октября проходит матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Лига наций 2024/25. Дивизион В
Группа 1. 4-й тур, 14 октября
Украина – Чехия – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Черв, 18
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Черв, 18 мин.
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