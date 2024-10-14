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  4. Украина – Чехия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига наций
14 октября 2024, 22:31 |
3600
1

Украина – Чехия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзр матча 4-го тура Лиги наций 2024/25

14 октября 2024, 22:31 |
3600
1
Украина – Чехия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября проходит матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 1. 4-й тур, 14 октября

Украина – Чехия – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Черв, 18

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Черв, 18 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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