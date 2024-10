Габбия продлит контракт с Миланом

24-летний итальянский защитник «Милана» Маттео Габбия в ближайшее время продлит контракт со своим клубом. Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, новое соглашение будет рассчитано до 2029 года.

«Милан позвонил мне, да... Он очень счастлив, что подпишет новое соглашение, осталось обсудить некоторые вопросы», - цитирует журналист агента футболиста.

Маттео - воспитанник миланского футбола. В прошлом сезоне был отдан в аренду в «Вильярреал», а в новом сезоне стал регулярно появляться на поле родного клуба.

Он уже успел сыграть 4 матча и забить 2 мяча в Серии А, а также дважды сыграл в Лиге чемпионов.

