Лига наций11 октября 2024, 21:46 | Обновлено 11 октября 2024, 22:32
6056
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Украина – Грузия. Лига наций. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча сине-желтых
11 октября 2024, 21:46 | Обновлено 11 октября 2024, 22:32
6056
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11 октября сборная Украины по футболу проводит матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды является сборная Грузии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч с Грузией Украина проводит в Познани на «Стадионе Познань». Матч начался в 21:45 по киевскому времени.
Украинская команда проводит третий матч в турнире. Первые два украинцы проиграли.
Лига наций. Дивизион В. 3-й тур, 11 октября.
Украина – Грузия – 1:0 (обновляется)
Голы: Мудрик, 35.
ГОЛ! Мудрик, 35 мин, 1:0
Прямая трансляция матча
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