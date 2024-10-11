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Лига наций
11 октября 2024, 21:46 | Обновлено 11 октября 2024, 22:32
6056
0

Украина – Грузия. Лига наций. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча сине-желтых

11 октября 2024, 21:46 | Обновлено 11 октября 2024, 22:32
6056
0
Украина – Грузия. Лига наций. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ

11 октября сборная Украины по футболу проводит матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды является сборная Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Грузией Украина проводит в Познани на «Стадионе Познань». Матч начался в 21:45 по киевскому времени.

Украинская команда проводит третий матч в турнире. Первые два украинцы проиграли.

Лига наций. Дивизион В. 3-й тур, 11 октября.

Украина – Грузия – 1:0 (обновляется)

Голы: Мудрик, 35.

ГОЛ! Мудрик, 35 мин, 1:0

Прямая трансляция матча

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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