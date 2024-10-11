11 октября сборная Украины по футболу проводит матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды является сборная Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Грузией Украина проводит в Познани на «Стадионе Познань». Матч начался в 21:45 по киевскому времени.

Украинская команда проводит третий матч в турнире. Первые два украинцы проиграли.

Лига наций. Дивизион В. 3-й тур, 11 октября.

Украина – Грузия – 1:0 (обновляется)

Голы: Мудрик, 35.

ГОЛ! Мудрик, 35 мин, 1:0

Прямая трансляция матча