Вингер Наполи стал жертвой преступников

Преследование футболистов в Неаполе продолжается. На этот раз воры были безжалостны к вингеру «Наполи» Маттео Политано.

Деятельность многих преступников в Неаполе представляет собой огромную проблему. Их жертвами становятся не только туристы, но и местные жители, в том числе футболисты.

Хуан Жезус узнал об этом всего несколько дней назад. Воры пытались угнать автомобиль, принадлежащий бразильскому игроку «Наполи». Они разбили окна.

Его товарищу по команде Маттео Политано повезло гораздо меньше. Когда в среду игрок отправился в один из неаполитанских ресторанов, преступники уехали на его машине.

Однако 31-летний вингер быстро сообщил о краже в полицию. Возможно, именно поэтому транспортное средство было обнаружено спустя несколько десятков часов.

Крохотный «Смарт» находился на парковке в другой части города. Его покинули злоумышленники, поиски которых продолжаются до сих пор.

За последние месяцы были ограблены и многие другие известные игроки: Давид Нерес, Александер Исак, Кевин Фолланд, Жюль Кунде и Жоэлинтон.

