Головная боль для Скрипника. Заря надовго потеряла легионера

Как стало известно Sport.ua, травмы у ведущих футболистов «Зари» Романа Вантуха и Деяна Попары оказались серьезнее, чем ожидалось.

Роман Вантух пропустит два стартовых поединка в чемпионате Украины, а боснийский легионер Деян Попара вообще может появиться в расположении «Зари» только после сентябрьской международной паузы, вызванной матчами сборных. Это болезненные потери для «Зари», которая заинтересована в усилении.

Подопечные Виктора Скрипника начали подготовку к поединку первого тура УПЛ против черкасского ЛНЗ, который состоится 2 августа. На 29 июля запланирована двухсторонняя игра с юниорским составом U-19 в сокращенном формате.