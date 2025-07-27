Головная боль для Скрипника. Заря надовго потеряла легионера
Деян Попара будет восстанавливаться до сентября
Как стало известно Sport.ua, травмы у ведущих футболистов «Зари» Романа Вантуха и Деяна Попары оказались серьезнее, чем ожидалось.
Роман Вантух пропустит два стартовых поединка в чемпионате Украины, а боснийский легионер Деян Попара вообще может появиться в расположении «Зари» только после сентябрьской международной паузы, вызванной матчами сборных. Это болезненные потери для «Зари», которая заинтересована в усилении.
Подопечные Виктора Скрипника начали подготовку к поединку первого тура УПЛ против черкасского ЛНЗ, который состоится 2 августа. На 29 июля запланирована двухсторонняя игра с юниорским составом U-19 в сокращенном формате.
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