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  4. Головная боль для Скрипника. Заря надовго потеряла легионера
Украина. Премьер лига
27 июля 2025, 23:59 | Обновлено 28 июля 2025, 00:20
245
0

Головная боль для Скрипника. Заря надовго потеряла легионера

Деян Попара будет восстанавливаться до сентября

27 июля 2025, 23:59 | Обновлено 28 июля 2025, 00:20
245
0
Головная боль для Скрипника. Заря надовго потеряла легионера
ФК Заря. Деян Попара

Как стало известно Sport.ua, травмы у ведущих футболистов «Зари» Романа Вантуха и Деяна Попары оказались серьезнее, чем ожидалось.

Роман Вантух пропустит два стартовых поединка в чемпионате Украины, а боснийский легионер Деян Попара вообще может появиться в расположении «Зари» только после сентябрьской международной паузы, вызванной матчами сборных. Это болезненные потери для «Зари», которая заинтересована в усилении.

Подопечные Виктора Скрипника начали подготовку к поединку первого тура УПЛ против черкасского ЛНЗ, который состоится 2 августа. На 29 июля запланирована двухсторонняя игра с юниорским составом U-19 в сокращенном формате.

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Заря Луганск Виктор Скрипник Деян Попара травма инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Роман Вантух учебно-тренировочные сборы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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