Скрипник прокомментировал переход в Зарю двух футболистов Динамо

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал переход в его команду двух футболистов киевского «Динамо» – это полузащитники Навин Малыш и Роман Саленко.

– В вашу команду на правах аренды из «Динамо» перешел сын легендарного Олега Саленко — хавбек Роман Саленко. За какие качества вы пригласили его в команду?

– Саленко – хороший мобильный футболист, умеющий играть с мячом и против него. Имеет опыт выступлений на международном уровне и в УПЛ. Также он много времени провел в тренировочном процессе первой команды «Динамо». Потому для нас это действительно усиление.

– Также «Заря» арендовала у «Динамо» универсала Новина Малыша, который во второй части прошлого сезона зажигал в «Ворскле». Что вы разглядели в нем?

– Сейчас наблюдается такая тенденция, что у нас становится мало украинских игроков. Каждого, кто имеет опыт выступлений в УПЛ, все приглашают. Мы также сделали предложение и рады, что Малыш выбрал «Зарю». Это тот футболист, который может играть на разных позициях и принесет нам пользу. Я в этом уверен, – рассказал Скрипник.