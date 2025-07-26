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Лига конференций
26 июля 2025, 13:54 | Обновлено 26 июля 2025, 14:01
2797
0

Григорчук обратился к Ротаню после позора Полесья в Лиге конференций

Известный специалист поддержал Руслана Ротаня и его тренерский штаб

26 июля 2025, 13:54 | Обновлено 26 июля 2025, 14:01
2797
0
Григорчук обратился к Ротаню после позора Полесья в Лиге конференций
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил неожиданное поражение житомирского «Полесья» в матче против «Санта-Коломы» (1:2) в квалификационном раунде Лиги конференций.

– А теперь к самому болезненному. Нас обыгрывает даже представитель Андорры.

– Знаете, я бы здесь… Я хотел бы поддержать тренерский штаб и футболистов. Для них сейчас самое главное – выиграть следующую игру. Я уверен, что так будет. Дальше будет все хорошо.

В целом, я знаю, как Ротань и его тренерский штаб подходит к построению команды – очень системно. В «Александрии» им удалось построить очень серьезный футбол, но мы должны понимать, что для построения такого футбола нужно время, даже несмотря на то, что «Полесье» очень хорошо укомплектовано. У них просто колоссальные возможности и очень классных футболистов, но даже таким футболистам, чтобы играть в «футбол Ротаня», нужно время.

Сколько времени нужно?

Мое мнение, что для построения такого футбола нужно где-то полгода. Предсезонная подготовка, пол сезона и зимние сборы, и тогда весной мы увидим тот футбол, который все в «Полисе» хотят видеть. Дай Бог, чтобы это было раньше, потому что, все же, есть высококлассные футболисты в распоряжении Ротаня. Мы понимаем, что в футболе результат нужен уже сегодня. И не могу быть никаких оправданий. Я желаю, чтобы «Полесье» выиграло и прошло дальше. Я уверен, что с каждой неделей, с каждым месяцем... Команда будет выглядеть все серьезнее.

– В первой игре с «Санта-Коломой» могла иметь место недооценка со стороны игроков «Полесья»?

– Знаете, у нас такой анализ делает очень много людей… Ну просто. Есть результат, если команда выиграла – закрываются глаза на все. Выиграли и пошли дальше. А если анализировать очень серьезно – должно быть абсолютное спокойствие. Ну, проиграла команда... Мы должны понимать, что сейчас все умеют играть в футбол. То, что я видел, и команда ни в коем случае не слаба – там игроки с прекрасным пониманием футбола. Мне понравилось много футболистов, как они реагируют на ситуацию. Мы не можем говорить, что Андорра – это другой мир. Возможно, футболисты где-то там себе тоже думали, как и болельщики: «Ну, раз Андорра, то мы сейчас 10:0 и все». Почему?», – резюмировал Григорчук.

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Роман Григорчук Санта-Колома Полесье Житомир Лига конференций Руслан Ротань
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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