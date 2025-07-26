Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ГРИГОРЧУК: «У Александрии есть хорошие шансы пройти Партизан»
Лига конференций
26 июля 2025, 12:16 |
758
3

Роман ГРИГОРЧУК: «У Александрии есть хорошие шансы пройти Партизан»

Специалист верит в успех подопечных Кирилла Нестеренко

26 июля 2025, 12:16 |
758
3
Роман ГРИГОРЧУК: «У Александрии есть хорошие шансы пройти Партизан»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Григорчук

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, поделился эмоциями от игры «Александрии» против сербского «Партизана» (0:2) в квалификации Лиги конференций.

– Перейдем к минорным нотам. Какими были ваши ожидания от Александрии в первом матче с «Партизаном», учитывая уход Ротаня и ряд ведущих футболистов?

– Мы понимаем, что произошла смена тренера, ушли некоторые ключевые игроки перешли в другие команды... Из того, что я видел, скажу, что «Александрия» могла рассчитывать на более удачный конечный результат. Думаю, что даже после такого счета (0:2, ред.) они могут побороться за проход к следующей стадии.

Александрия системно подходит к подготовке. Мы это видели и на примере предыдущего тренера. У руководства есть терпение! Клуб развивается и как следствие команда добилась результата, который для них исторический.

– Если оценивать шансы «Александрии» в двухматчевом противостоянии. Вы все же верите в подопечных Нестеренко?

– Я точно вижу, что эти шансы есть. Надо бороться! В любом случае, сделан только один шаг, а второй шаг – это повторная игра. Исходя из анализа первой игры, я скажу, что у Александрии есть хорошие шансы, чтобы пройти дальше, – резюмировал Григорчук.

По теме:
Григорчук назвал футболиста, который должен дебютировать за сборную Украины
Григорчук пояснил, почему Шахтер легко обыграл Бешикташ в Лиге Европы
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина опередила рф, у которой нет клубов
Партизан Белград Александрия Роман Григорчук Лига конференций
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Усик делает это до боя. Я знаю, как его победить»
Бокс | 26 июля 2025, 05:40 6
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик делает это до боя. Я знаю, как его победить»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик делает это до боя. Я знаю, как его победить»

Легендарный боксер высказался об Александре

Тренер Дюбуа: «Следите за тем, что говорите. Усик мог отправить в больницу»
Бокс | 25 июля 2025, 20:21 5
Тренер Дюбуа: «Следите за тем, что говорите. Усик мог отправить в больницу»
Тренер Дюбуа: «Следите за тем, что говорите. Усик мог отправить в больницу»

Дон Чарльз ответил на обвинения в адрес британского боксера

Известны детали сделки. Трансфер Забарного согласован
Футбол | 25.07.2025, 15:38
Известны детали сделки. Трансфер Забарного согласован
Известны детали сделки. Трансфер Забарного согласован
Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»
Футбол | 26.07.2025, 01:25
Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»
Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»
За 0 миллионов: Иммобиле, Дэвид, Модрич. Лучшие дешевые трансферы лета
Футбол | 26.07.2025, 13:05
За 0 миллионов: Иммобиле, Дэвид, Модрич. Лучшие дешевые трансферы лета
За 0 миллионов: Иммобиле, Дэвид, Модрич. Лучшие дешевые трансферы лета
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK2025
Полнейший бред. Зачем публиковать фэнтези никакущего и тоже распиаренного тренера?!
Ответить
0
mini.f
Я особисто ніколи не сприймав Григорчука як адекватну людину, багато разів він висловлювався більш ніж загадково і не по темі ситуації. Ось і зараз він несе ахінею про можливий позитивний результат по сумі двох матчів.. Це яким недолугим треба буди, щоб розповідати таку маячню. Тим паче, що серби максимально налаштовані проти українців, вони люто ненавидять наші команди і наших спортсменів у всіх видах спорту, це посіпаки росіян, для яких росія та їх каерманич - найкращі у всьому світі...
Ответить
0
a.fedorenko1953
" Хвантазір " - я тебья назівала ....
Ще Грігоро коучем призначити ,і він Алексів у пердів виведе.
Ответить
0
Популярные новости
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
25.07.2025, 00:20 7
Футбол
Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»
Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»
25.07.2025, 04:59
Бокс
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
24.07.2025, 08:02 13
Футбол
Тедди АТЛАС: «Никогда не думал, что скажу такое об Усике, но это правда»
Тедди АТЛАС: «Никогда не думал, что скажу такое об Усике, но это правда»
25.07.2025, 04:03
Бокс
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
25.07.2025, 08:12 1
Футбол
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
24.07.2025, 08:32 17
Бокс
Судаков обратился к звезде Бешикташа после его дерзкого заявления
Судаков обратился к звезде Бешикташа после его дерзкого заявления
25.07.2025, 09:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем