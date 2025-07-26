Роман ГРИГОРЧУК: «У Александрии есть хорошие шансы пройти Партизан»

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, поделился эмоциями от игры «Александрии» против сербского «Партизана» (0:2) в квалификации Лиги конференций.

– Перейдем к минорным нотам. Какими были ваши ожидания от Александрии в первом матче с «Партизаном», учитывая уход Ротаня и ряд ведущих футболистов?

– Мы понимаем, что произошла смена тренера, ушли некоторые ключевые игроки перешли в другие команды... Из того, что я видел, скажу, что «Александрия» могла рассчитывать на более удачный конечный результат. Думаю, что даже после такого счета (0:2, ред.) они могут побороться за проход к следующей стадии.

Александрия системно подходит к подготовке. Мы это видели и на примере предыдущего тренера. У руководства есть терпение! Клуб развивается и как следствие команда добилась результата, который для них исторический.

– Если оценивать шансы «Александрии» в двухматчевом противостоянии. Вы все же верите в подопечных Нестеренко?

– Я точно вижу, что эти шансы есть. Надо бороться! В любом случае, сделан только один шаг, а второй шаг – это повторная игра. Исходя из анализа первой игры, я скажу, что у Александрии есть хорошие шансы, чтобы пройти дальше, – резюмировал Григорчук.