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  4. Григорчук пояснил, почему Шахтер легко обыграл Бешикташ в Лиге Европы
Лига Европы
26 июля 2025, 09:42 |
1208
0

Григорчук пояснил, почему Шахтер легко обыграл Бешикташ в Лиге Европы

Известному тренеру понравилась игра «горняков» против турецкого гранда

26 июля 2025, 09:42 |
1208
0
Григорчук пояснил, почему Шахтер легко обыграл Бешикташ в Лиге Европы
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, поделился эмоциями от победы донецкого «Шахтера» над «Бешикташем» (4:2) в Лиге Европы.

– Начнем с положительного. Насколько вы ожидали, что подопечные Арды Турана так сыграют против турецкого гранда?

– До начала игры я об этом не думал, но ждал игру, чтобы увидеть, как команда будет выглядеть – мне было интересно. «Шахтер» уже выглядит иначе – более серьезно. Насколько я видел, несколько другие функции имеют игроки среднего звена. Шахтер стал действовать более агрессивно в переходе от атаки в оборону.

Отлично себя проявили вингеры донецкой команды, которые угрожали воротам соперника, которые могли обыграть «один в один» – это в футболе огромная сила и за счет этого можно достигать высокого результата.

Хотел бы отметить, что новый тренерский штаб «Шахтера» оценил Олега Очеретько – он очень хорошо себя проявил. Я думаю, что совсем скоро он получит вызов национальной сборной Украины.

– Лично мне показалось, что «Шахтер» Турана чем-то похож на звездный «Шахтер» времен Мирчи Луческу, где легионеры играют ключевую роль, а украинцы – только «таскают рояль». Согласитесь?

– Я бы никогда не хотел говорить о таком разделении. Я бы говорил, что «Шахтер» выглядел единственным механизмом, а то, что в этом механизме должны быть игроки, которые могут создать голы – это очень хорошо.

– Мирон Маркевич, в интервью Sport.ua, сказал, что у «Шахтера» уже виден стиль Арды Турана. Как вы считаете, что изменилось в игре «горняков» за столь короткое время?

– То, что бросилось мне в глаза... Первое – была целостная картина действий среднего звена «горняков», не только в обороне, и не только в атаке, а в общем. Я уделяю этому большое значение. Это было очень серьезно – такие действия имеют перспективу. С такими действиями легче добиваться результата, – сказал специалист.

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Роман Григорчук Шахтер Донецк Бешикташ Лига Европы Бешикташ - Шахтер Арда Туран
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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