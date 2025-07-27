Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи взяло в аренду голкипера Торино
Италия
27 июля 2025, 04:20 | Обновлено 27 июля 2025, 08:10
312
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи взяло в аренду голкипера Торино

Ваня Милинкович-Савич сможет остаться в Неаполе

27 июля 2025, 04:20 | Обновлено 27 июля 2025, 08:10
312
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи взяло в аренду голкипера Торино
Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний сербский голкипер «Торино» Ваня Милинкович-Савич перешел в «Наполь» на правах аренды.

Об этом неаполитанцы сообщили на своем сайте.

На счету Вани 158 матчей в составе «Торино», в которых вратарь отыграл 52 игры на ноль.

После завершения аренды «Наполи» должен будет выкупить Милинковича-Савича за 32 миллиона евро.

Контракт будет рассчитан до 2029 года.

По теме:
Гасперини недоволен трансферами Ромы: «Мы отстаем»
Ливерпуль не регистрировал еще одного. Его планируют продать за 60 млн
ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм усилился французским голкипером
Серия A трансферы Наполи чемпионат Италии по футболу Торино трансферы Серии A Ваня Милинкович-Савич
Александр Сильченко Источник: ФК Наполи
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Когда я это сказал Кличко, у меня задрожали ноги»
Бокс | 26 июля 2025, 10:36 11
УСИК: «Когда я это сказал Кличко, у меня задрожали ноги»
УСИК: «Когда я это сказал Кличко, у меня задрожали ноги»

Александр вспомнил свои слова на шоу

Не Пеле и не Марадона. Шевченко назвал лучшего футболиста в истории
Футбол | 26 июля 2025, 12:45 0
Не Пеле и не Марадона. Шевченко назвал лучшего футболиста в истории
Не Пеле и не Марадона. Шевченко назвал лучшего футболиста в истории

Президент УАФ выделил аргентинца Лионеля Месси

Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Бокс | 26.07.2025, 23:54
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
ФОТО. «Go to PSG!»: жену Забарного зовут в Париж после ее снимков
Футбол | 27.07.2025, 02:12
ФОТО. «Go to PSG!»: жену Забарного зовут в Париж после ее снимков
ФОТО. «Go to PSG!»: жену Забарного зовут в Париж после ее снимков
Супертрансфер Дьекереша, разговор Забарного с Энрике, итоги ЕЮЮФ-2025
Футбол | 27.07.2025, 07:02
Супертрансфер Дьекереша, разговор Забарного с Энрике, итоги ЕЮЮФ-2025
Супертрансфер Дьекереша, разговор Забарного с Энрике, итоги ЕЮЮФ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»
Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»
26.07.2025, 12:55 1
Бокс
Забарный провел беседу с Энрике. Украинец принял судьбоносное решение
Забарный провел беседу с Энрике. Украинец принял судьбоносное решение
26.07.2025, 22:42 9
Футбол
Дулуб предупредил Ротаня после позора Полесья: Буткевич – не тот человек...
Дулуб предупредил Ротаня после позора Полесья: Буткевич – не тот человек...
25.07.2025, 14:59 1
Футбол
«Он – зверь». Рой Джонс назвал боксера, который сможет побить Усика
«Он – зверь». Рой Джонс назвал боксера, который сможет побить Усика
25.07.2025, 08:27 3
Бокс
Боб АРУМ: «Он хорошо дрался для своего возраста, но бой был равным»
Боб АРУМ: «Он хорошо дрался для своего возраста, но бой был равным»
26.07.2025, 19:42
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
25.07.2025, 10:32 4
Футбол
Усик уже знает имя следующего соперника. Это не Паркер и не Пол
Усик уже знает имя следующего соперника. Это не Паркер и не Пол
26.07.2025, 04:34 2
Бокс
Голкипер Шахтера: «Я боялся за свое здоровье. Это лишнее в футболе»
Голкипер Шахтера: «Я боялся за свое здоровье. Это лишнее в футболе»
25.07.2025, 11:31 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем