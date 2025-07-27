Италия27 июля 2025, 04:20 | Обновлено 27 июля 2025, 08:10
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ОФИЦИАЛЬНО. Наполи взяло в аренду голкипера Торино
Ваня Милинкович-Савич сможет остаться в Неаполе
27 июля 2025, 04:20 | Обновлено 27 июля 2025, 08:10
312
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28-летний сербский голкипер «Торино» Ваня Милинкович-Савич перешел в «Наполь» на правах аренды.
Об этом неаполитанцы сообщили на своем сайте.
На счету Вани 158 матчей в составе «Торино», в которых вратарь отыграл 52 игры на ноль.
После завершения аренды «Наполи» должен будет выкупить Милинковича-Савича за 32 миллиона евро.
Контракт будет рассчитан до 2029 года.
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