ОФИЦИАЛЬНО. Наполи взяло в аренду голкипера Торино

28-летний сербский голкипер «Торино» Ваня Милинкович-Савич перешел в «Наполь» на правах аренды.

Об этом неаполитанцы сообщили на своем сайте.

На счету Вани 158 матчей в составе «Торино», в которых вратарь отыграл 52 игры на ноль.

После завершения аренды «Наполи» должен будет выкупить Милинковича-Савича за 32 миллиона евро.

Контракт будет рассчитан до 2029 года.