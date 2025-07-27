Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут

Форвард харьковского Металлиста 1925 года Алексей Сидоров самовольно покинул территорию Украины. Об этом пишет пресс-служба харьковского клуба.

Вторую часть сезона 2024/25 Алексей провел в составе ковалевского «Колоса», арендное соглашение с которым завершилось 30 июня 2025 года.

Игрок не поехал с харьковчанами на сборы, поскольку его арендное соглашение завершилось после того, как клуб отправился в Австрию. Потому игрок проводил подготовку с юношеской командой. Однако перестал посещать тренировки.

Информацию о том, что Сидоров покинул территорию Украины, подтвердили представители игрока и футболист. Причина – семейные обстоятельства. Сейчас Металлисту 1925 неизвестно, где именно находится Алексей и как пересек границу.

«В связи с приведенным ФК Металлист 1925 Харьков призывает Алексея Сидорова вернуться к выполнению контрактных обязательств и сообщает о начале внутреннего расследования и юридических процедур против противоправных действий футболиста», – говорится в сообщении.

Вторую часть сезона 2024/25 Сидоров играл за кузнечный Колос. За команду Руслана Костышина форвард провел девять матчей и забил два гола.