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Украина. Премьер лига
27 июля 2025, 17:41 | Обновлено 27 июля 2025, 17:53
2750
17

Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут

Металлист 1925 выступил с заявлением о ситуации вокруг Алексея Сидорова

27 июля 2025, 17:41 | Обновлено 27 июля 2025, 17:53
2750
17
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
ФК Металлист 1925. Алексей Сидоров

Форвард харьковского Металлиста 1925 года Алексей Сидоров самовольно покинул территорию Украины. Об этом пишет пресс-служба харьковского клуба.

Вторую часть сезона 2024/25 Алексей провел в составе ковалевского «Колоса», арендное соглашение с которым завершилось 30 июня 2025 года.

Игрок не поехал с харьковчанами на сборы, поскольку его арендное соглашение завершилось после того, как клуб отправился в Австрию. Потому игрок проводил подготовку с юношеской командой. Однако перестал посещать тренировки.

Информацию о том, что Сидоров покинул территорию Украины, подтвердили представители игрока и футболист. Причина – семейные обстоятельства. Сейчас Металлисту 1925 неизвестно, где именно находится Алексей и как пересек границу.

«В связи с приведенным ФК Металлист 1925 Харьков призывает Алексея Сидорова вернуться к выполнению контрактных обязательств и сообщает о начале внутреннего расследования и юридических процедур против противоправных действий футболиста», – говорится в сообщении.

Вторую часть сезона 2024/25 Сидоров играл за кузнечный Колос. За команду Руслана Костышина форвард провел девять матчей и забил два гола.

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Алексей Сидоров Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
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turist86
Ловят? Как поймают, на кол посадить, ето первое дело
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Молодець пацан! Щиро радий за нього. Єдине питання: навіщо його розшукувати?
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