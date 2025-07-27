ATP27 июля 2025, 23:33 |
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Алехандро Давидович Фокина – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 500 в Вашингтоне
27 июля 2025, 23:33 |
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27 июля на хардовом турнире АТР 500 в Вашингтоне (США) состоится финальный матч.
Ориентировочно в 00:00 по Киеву на центральный корт выйдут Алехандро Давидович Фокина (Испания, ATP 26) и Алекс де Минаур (Австралия, ATP 13).
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Это будет пятая встреча соперников. Счет 2:2.
Победитель противостояния выиграл трофей пятисотника в столице США.
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