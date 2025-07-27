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  4. Алехандро Давидович Фокина – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE
ATP
27 июля 2025, 23:33 |
69
0

Алехандро Давидович Фокина – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 500 в Вашингтоне

27 июля 2025, 23:33 |
69
0
Алехандро Давидович Фокина – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

27 июля на хардовом турнире АТР 500 в Вашингтоне (США) состоится финальный матч.

Ориентировочно в 00:00 по Киеву на центральный корт выйдут Алехандро Давидович Фокина (Испания, ATP 26) и Алекс де Минаур (Австралия, ATP 13).

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Это будет пятая встреча соперников. Счет 2:2.

Победитель противостояния выиграл трофей пятисотника в столице США.

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Алекс де Минаур Алехандро Давидович-Фокина смотреть онлайн ATP Вашингтон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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