Алехандро Давидович Фокина – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE

27 июля на хардовом турнире АТР 500 в Вашингтоне (США) состоится финальный матч.

Ориентировочно в 00:00 по Киеву на центральный корт выйдут Алехандро Давидович Фокина (Испания, ATP 26) и Алекс де Минаур (Австралия, ATP 13).

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Это будет пятая встреча соперников. Счет 2:2.

Победитель противостояния выиграл трофей пятисотника в столице США.